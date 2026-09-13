Nemzeti Sportrádió

Megérkezett Szenegálba az ifjúsági olimpia lángja

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.13. 13:00
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Szenegálban a láng (Fotó: Getty Images)
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NOB ifjúsági olimpia Szenegál
Megérkezett az olimpiai láng Dakarba, Szenegál fővárosába, ahol novemberben rendezik meg a 4. ifjúsági olimpiát.

Mintegy 2700 fiatal sportoló méri össze tudását 35 sportágban október 31. és november 13. között Dakar mellett a közeli Diamniadio és Saly városokban. Az olimpiai lángot a szenegáli kosárlabda-legenda, Mame Maty Mbengue gyújtotta meg.

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zimbabwei származású elnöke kijelentette, a játékok büszkeséggel töltik majd el Szenegált és az egész afrikai kontinenst, a fiatal nemzedék pedig megállíthatatlan, és biztos benne, hogy megváltoztatja majd a világot.

Hétfőn indul a láng 3600 kilométeres szenegáli körútja, amely az ország mind a tizennégy régióját érinti, és több mint négyszáz helyi fáklyavivő kíséretében halad, mielőtt visszatérne a fővárosba a hivatalos megnyitó ünnepségre.

Az először 2010-ben Szingapúrban megrendezett ifjúsági olimpiát a 15 és 18 év közötti sportolók számára hozták létre, a szenegáli lesz a negyedik a sorban, de az első olimpiai esemény, amelyre az afrikai kontinensen kerül sor.

 

NOB ifjúsági olimpia Szenegál
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