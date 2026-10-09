Nemzeti Sportrádió

Afrika először – hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Dakarba

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.10.09. 11:31
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Történelmi pillanat: először lobbant fel az olimpiai láng az afrikai kontinenesen (Fotó: Imago Images)
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Dakar MOB ifjúsági olimpia Szenegál
Október végén történelmet ír az olimpiai mozgalom: Szenegálban rendezik meg az első afrikai olimpiai sporteseményt, a Dakar 2026 Ifjúsági Olimpiai Játékokat. A láng már fellobbant Athénban, végigjárja Szenegált, az érmeket is bemutatták, a magyar küldöttség pedig készen áll arra, hogy képviselje hazánkat a fiatalok történelmi seregszemléjén. A november 13-ig tartó esemény nemcsak a sportolóknak jelent különleges élményt, hanem egész Afrikának is komoly próbatétel és lehetőség.

„Pass the Energy” – egész Szenegált bejárja a láng

Október 31-én a szenegáli Diamniadóban, a Stade Abdoulaye Wade-ban lobban fel a láng, és megkezdődik a Dakar 2026 Ifjúsági Olimpiai Játékok nyitóünnepsége. Afrika történetében először rendeznek olimpiai sporteseményt.

A lángot szeptember 10-én a görögországi Panathinaikó Stadionban, az első modern olimpiai játékok 1896-os helyszínén gyújtották meg, majd két nappal később megérkezett Dakarba. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zimbabwei elnöke a ceremónián úgy fogalmazott: a rendezés büszkeség Szenegál és Afrika számára, és fontos új fejezetet nyit az olimpiai mozgalomban.

A láng útja azonban nem ért véget a fővárosba érkezéssel. Szeptember 14. és október 30. között Szenegál mind a 14 régióját érinti, több mint harminc állomással. A program mottója a „Pass the Energy”, vagyis „Add tovább az energiát”, a játékok hivatalos jelmondata pedig: „Africa Welcomes, Dakar Celebrates” – „Afrika üdvözöl, Dakar ünnepel”. A rendezők szándéka szerint ezek a játékok fiatalok által, fiataloknak és fiatalokkal együtt születnek meg.

(SP)SENEGAL-2026 YOUTH OLYMPIC GAMES-MAJOR VENUES
A Dakar Aréna a futsal- és a tollaslabdatornának ad majd helyet (Fotó: Imago Images)

Nem „csak” egy olimpia kicsiben

Az ifjúsági olimpia a legfeljebb 17 éves sportolók nemzetközi elitversenye, amely a hagyományos olimpiai sportágak mellett újabb sportágaknak és innovatív versenyformáknak is teret ad. A versenyzés mellett kiemelt szerepet kap az oktatás, a kulturális sokszínűség, az olimpiai értékek megismertetése és a fiatalok fejlődésének támogatása.

A korábbi résztvevők közül többen később a felnőtt olimpiai játékokon is a csúcsra értek. Közéjük tartozik a dél-afrikai úszó Chad le Clos, a brit műugró Tom Daley, a brazil atléta Thiago Braz, az ausztrál kajakozó Jessica Fox, az amerikai sprinter Noah Lyles és a Saint Lucia-i atléta Julien Alfred.

A Dakarban október 31. és november 13. között zajló versenyeken három helyszínen, 25 sportágban mintegy 2700 fiatal sportoló indul, összesen 153 éremeseményen. A rendezvény egyik fontos alapelve a teljes nemi egyenlőség.

(SP)SENEGAL-2026 YOUTH OLYMPIC GAMES-MAJOR VENUES
A Tour de l'Oeuf-sportkomplexum a 3x3-as kosárlabda, baseball, a bréktánc, a gördeszka és az úszóesemények otthona lesz (Fotó: Imago Images)
A baobabfa és az oroszlán

Oroszlán és baobab – már az érmek is elkészültek

A Dakar 2026 érmeit szeptemberben mutatták be. Az előoldalon Szenegál egyik jelképe, az oroszlán látható, amely az erőt és a bátorságot szimbolizálja. Sörényét két, szimmetrikusan elhelyezett arc alkotja, amelyek a méltányosságot jelenítik meg. A motívumot olajágkoszorú övezi, az olimpiai győzelem, a béke és a kiválóság jelképeként. A „Fiatalság üvöltése” elnevezésű terv a 26 éves spanyol Pilar Barbadillo Vicario munkája.

A hátoldalon a baobabfa jelenik meg, amely Szenegál és Afrika egyik meghatározó jelképe: az erőt, a hosszú életet, a bölcsességet és a tudás generációkon átívelő továbbadását testesíti meg. Gyökerei és ágai modern, digitális formát öltenek, így a hagyomány és a technológia találkozik egyetlen érem két oldalán.

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Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games
Milák Kristóf a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián (Fotó: Getty Images)

Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Tótka Sándor, Pusztai Liza és Rabb Krisztián – néhány név azok közül, akik korábbi ifjúsági olimpiákon mutatták meg tehetségüket, ma pedig már felnőtt olimpiai vagy világbajnoki érmekkel, címekkel büszkélkedhetnek. A Magyar Olimpiai Bizottság számára is szokatlan kihívást jelentettek az afrikai előkészületek, de összeállt a magyar csapat és a szereplésükhöz szükséges szervezői háttér is – tudtuk meg Fábián Lászlótól, a MOB főtitkárától.

Fotó: Kovács Péter

– Első alkalommal rendez az afrikai kontinens olimpiai sporteseményt. Mennyivel jelentett ez nagyobb kihívást az előkészületek során?
– Az afrikai utazás miatt plusz oltásokra volt szükség, az ottani rendezvényekkel kapcsolatban pedig nincs tapasztalatunk. Kihívást jelent majd az is, hogy az itthoni késő őszből a szenegáli forróságba érkezünk: a fiatalok ilyenkor már fedett csarnokokban és pályákon készülnek, Dakarban viszont nyár várja őket. Kollégáink a nyílt napokon bejárták a helyszíneket, amelyek közül akkor több még építés alatt állt, de a NOB tájékoztatása szerint jó ütemben zajlottak az előkészületek.

– Miben más egy ifjúsági olimpia, mint egy sportági világverseny?
– A fogadalomtétel, a ruhaosztó és a megnyitóünnepség is megkülönbözteti a két eseményt. A legfontosabb azonban, hogy a fiatalok más sportágak versenyzőivel együtt utaznak és laknak, szurkolhatnak honfitársaiknak, és megtapasztalhatják egy multisportesemény hangulatát. Mindezt az olimpiai ötkarika égisze alatt élhetik át.

– Mit mutat a magyar csapat összeállítása, és kikre érdemes különösen figyelni?
– A mezőny klasszikus kvalifikációs folyamat nélkül alakult ki, ezért nehéz előre megítélni az erőviszonyokat. Minden sportág igyekezett a korosztály legjobbját küldeni, de nem feltétlenül azokban a versenyszámokban kaptunk kvótát, amelyekben nemzetközi szinten is sikeres sportolóink vannak. Pápai Olivér úszó felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes, Kropkó Jázmin triatlonista pedig ötödik lett a junior-világbajnokságon. Bízunk benne, hogy a hagyományosan sikeres magyar sportágakon kívül is születhetnek kellemes meglepetések.

– Hogyan utazik a magyar küldöttség, és milyen hátteret kapnak a fiatalok?
– Az első csapat október 29-én indul, majd több turnusban érkeznek a sportágak képviselői, mindenki a saját versenyprogramjának megfelelően. A versenyszám befejezése után nem sokkal hazautaznak. A MOB ezúttal is igyekszik a felnőtt olimpiákhoz hasonló gondoskodást biztosítani: lesz ruhaosztó, fogadalomtétel és csapattájékoztató. A fiatalok egységes, magas színvonalú Team Hungary-öltözetben vesznek részt az eseményen, a helyszíni csapatiroda pedig a megfelelő hátteret biztosítja a szereplésükhöz.

– Mit vár összességében a MOB a dakari olimpiától, és mit jelenthet a rendezés Afrikának?
– Azt várjuk, hogy minden fiatal sportoló ki tudja hozni magából a maximumot, és megtapasztalja az olimpiai hangulatot. Ami Afrikát illeti, az egész világ kíváncsian várja, hogyan vizsgázik a kontinens ezen a történelmi eseményen. Mi abban bízunk, hogy a fiatalok számára a sport afrikai ünnepe lesz.

IFJÚ MAGYARJAINK DAKARBAN – ÍGY KÉSZÜL A MOB

A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG SPORTOLÓI

Atlétika: Horváth Áron, Fekete Sára, Marton Zsófia, Alföldi Kata Sára
Birkózás: Zemen Márk
Evezés: Moór Ádám
Judo: Mildner Nimród
Kerékpár: Fortuna György
Kézilabda: Kalhammer Ádám, Hajdu Máté, Záray Zétény, Klinger Alex, Málits Áron, Szaka Milán, Róth Vilmos, Kiss Máté, Pablényi Csaba, Ördög Flórián
Torna: Tombor Anna Léna, Horváth Áron Zsolt
Ökölvívás: Kiss Zsófia
Szörf: Kátai Flórián
Taekwondo: Szentgyörgyi Veronika
Triatlon: Kropkó Jázmin
Úszás: Pápai Olivér, Tamás Rebeka
Vívás: Horváth Anna Lotti

DAKAR 2026 SZÁMOKBAN

  • Október 31.–november 13. – a játékok időpontja
  • 2700 – részt vevő fiatal sportoló
  • 25 – versenysportág
  • 153 – éremesemény
  • 206 – részt vevő nemzeti olimpiai bizottság, plusz a menekült olimpiai csapat
  • 3 – versenyhelyszín: Dakar, Diamniadio, Saly
  • 14 – Szenegál régióinak száma, amelyet a láng bejár
  • 1. – Afrika első olimpiai sporteseménye
Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke 2001-ben kezdeményezte az ifjúsági olimpia megrendezését, az ötletet 2007-ben hagyták jóvá. Azóta négy téli és három nyári ifjúsági multisporteseményt rendeztek. 
Fotó: Kovács Péter

– Jól szolgálja-e az ifjúsági olimpia a fiatal sportolók és az olimpiai mozgalom érdekeit?
– Ez a legfontosabb kérdés. Segíti-e a fiatalokat abban, hogy olimpikonokká váljanak? Akkor szolgálná legjobban a célokat, ha a 15–18 éves korosztályban az olimpiai sportágak legrangosabb versenye lenne. A rendkívül sűrű korosztályos sportági versenynaptár és a részvétellel járó költségek miatt azonban nem biztos, hogy be tudja tölteni ezt a szerepet.

– Mit vár a NOB az első afrikai ifjúsági olimpiától?
– Biztos vagyok benne, hogy a szenegáli házigazdák készen állnak a résztvevők fogadására és az első afrikai olimpiai esemény lebonyolítására.

–  A nemzetközi sajtóban az előkészületekkel kapcsolatban megjelentek kritikus hangok is. Erről mit gondol? 
– Az esemény biztonságos és megfelelő színvonalú lebonyolítása a dakari szervezőbizottság feladata. Szenegál Afrika egyik legbiztonságosabb országa, és bízom abban, hogy a kormány segítségével a szervezők kellő gondossággal járnak el a résztvevők biztonsága érdekében.

– Fenntartható-e hosszú távon az ifjúsági olimpia?
– A NOB komoly anyagi és szervezési segítséggel támogatja a szenegáli játékokat. Az eddigi ifjúsági olimpiák és a dakari esemény tapasztalatainak együttes értékelése után azonban el kell gondolkodnunk azon, megéri-e ennyi erőforrást fordítani erre a rendezvényre. Azt is vizsgálni kell, mennyire szolgálja a fiatalok felkészülését, fejlődését és későbbi olimpiai eredményességét, illetve ugyanezeket az erőforrásokat hatékonyabban tudnánk-e az utánpótlás szolgálatába állítani.

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Abdoulaye Thiam, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) afrikai elnöke szerint a dakari játékok az egész kontinens számára történelmi lehetőséget jelentenek. Mint fogalmazott, Szenegálban mindenki mozgósította az erejét, hogy megmutassák a világnak a helyi szakértelmet és felkészültséget.

„A láng útja mind a 14 régiót érinti, a szállodák felkészültek a vendégek fogadására, az infrastruktúrát fejlesztettük, több utat és fontos városi útvonalat felújítottunk Dakarban. A játékok a sporton túl az oktatás, a kultúra és a turizmus területén is hosszú távú lehetőségeket teremthetnek hazánknak.”

Az afrikai sportújságírás számára is fontos alkalom a rendezés: a helyi szervezőkkel és a sportért felelős intézményekkel együttműködve olyan programot dolgoztak ki, amely minél több afrikai újságíró részvételét segíti. A fiatal sportolók számára pedig sportfelszerelések és külföldi edzőtáborok nyithatnak új utakat.

„Dakar 2026 egy későbbi afrikai nyári olimpia felé is lépést jelenthet. Fokvárost, Marokkót, Algériát és Egyiptomot is olyan helyszínként említhetjük, amelyek adottságaik alapján szóba jöhetnek egy jövőbeli olimpia rendezésnél. A legfontosabb most azonban az, hogy Szenegál bizonyítsa: képes világszínvonalú eseményt rendezni, és maradandó élményt adni a világ fiataljainak” – az AIPS Afrika elnöke.

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Dakar MOB ifjúsági olimpia Szenegál
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