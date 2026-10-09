Afrika először – hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Dakarba

„Pass the Energy” – egész Szenegált bejárja a láng

Október 31-én a szenegáli Diamniadóban, a Stade Abdoulaye Wade-ban lobban fel a láng, és megkezdődik a Dakar 2026 Ifjúsági Olimpiai Játékok nyitóünnepsége. Afrika történetében először rendeznek olimpiai sporteseményt.

A lángot szeptember 10-én a görögországi Panathinaikó Stadionban, az első modern olimpiai játékok 1896-os helyszínén gyújtották meg, majd két nappal később megérkezett Dakarba. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zimbabwei elnöke a ceremónián úgy fogalmazott: a rendezés büszkeség Szenegál és Afrika számára, és fontos új fejezetet nyit az olimpiai mozgalomban.

A láng útja azonban nem ért véget a fővárosba érkezéssel. Szeptember 14. és október 30. között Szenegál mind a 14 régióját érinti, több mint harminc állomással. A program mottója a „Pass the Energy”, vagyis „Add tovább az energiát”, a játékok hivatalos jelmondata pedig: „Africa Welcomes, Dakar Celebrates” – „Afrika üdvözöl, Dakar ünnepel”. A rendezők szándéka szerint ezek a játékok fiatalok által, fiataloknak és fiatalokkal együtt születnek meg.

A Dakar Aréna a futsal- és a tollaslabdatornának ad majd helyet (Fotó: Imago Images)

Nem „csak” egy olimpia kicsiben

Az ifjúsági olimpia a legfeljebb 17 éves sportolók nemzetközi elitversenye, amely a hagyományos olimpiai sportágak mellett újabb sportágaknak és innovatív versenyformáknak is teret ad. A versenyzés mellett kiemelt szerepet kap az oktatás, a kulturális sokszínűség, az olimpiai értékek megismertetése és a fiatalok fejlődésének támogatása.

A korábbi résztvevők közül többen később a felnőtt olimpiai játékokon is a csúcsra értek. Közéjük tartozik a dél-afrikai úszó Chad le Clos, a brit műugró Tom Daley, a brazil atléta Thiago Braz, az ausztrál kajakozó Jessica Fox, az amerikai sprinter Noah Lyles és a Saint Lucia-i atléta Julien Alfred.

A Dakarban október 31. és november 13. között zajló versenyeken három helyszínen, 25 sportágban mintegy 2700 fiatal sportoló indul, összesen 153 éremeseményen. A rendezvény egyik fontos alapelve a teljes nemi egyenlőség.

A Tour de l'Oeuf-sportkomplexum a 3x3-as kosárlabda, baseball, a bréktánc, a gördeszka és az úszóesemények otthona lesz (Fotó: Imago Images)

A baobabfa és az oroszlán

Oroszlán és baobab – már az érmek is elkészültek

A Dakar 2026 érmeit szeptemberben mutatták be. Az előoldalon Szenegál egyik jelképe, az oroszlán látható, amely az erőt és a bátorságot szimbolizálja. Sörényét két, szimmetrikusan elhelyezett arc alkotja, amelyek a méltányosságot jelenítik meg. A motívumot olajágkoszorú övezi, az olimpiai győzelem, a béke és a kiválóság jelképeként. A „Fiatalság üvöltése” elnevezésű terv a 26 éves spanyol Pilar Barbadillo Vicario munkája.

A hátoldalon a baobabfa jelenik meg, amely Szenegál és Afrika egyik meghatározó jelképe: az erőt, a hosszú életet, a bölcsességet és a tudás generációkon átívelő továbbadását testesíti meg. Gyökerei és ágai modern, digitális formát öltenek, így a hagyomány és a technológia találkozik egyetlen érem két oldalán.

AZ IFJÚSÁGI OLIMPIA KABALAÁLLATA, AYO BEMUTATJA A DAKAR KÖZPONTJÁT ÉS REPTERÉT ÖSSZEKÖTŐ ÚJ GYORSVASUTAT

🚆🦁 AYO PREND LE TER POUR QUITTER L’AÉROPORT ! La ligne AIBD (aéroport Blaise Diagne) <> Diamniadio est officiellement inaugurée, permettant ainsi de relier l’aéroport au centre de Dakar en TER. Ayo était de la partie pour vivre ça ! 🥳🇸🇳 Une ère nouvelle pour celles et ceux qui viendront assister ou participer aux JOJ 😎 #Dakar2026 — Dakar 2026™ (@jojdakar2026) September 28, 2026

Milák Kristóf a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián (Fotó: Getty Images) Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Tótka Sándor, Pusztai Liza és Rabb Krisztián – néhány név azok közül, akik korábbi ifjúsági olimpiákon mutatták meg tehetségüket, ma pedig már felnőtt olimpiai vagy világbajnoki érmekkel, címekkel büszkélkedhetnek. A Magyar Olimpiai Bizottság számára is szokatlan kihívást jelentettek az afrikai előkészületek, de összeállt a magyar csapat és a szereplésükhöz szükséges szervezői háttér is – tudtuk meg Fábián Lászlótól, a MOB főtitkárától. Fotó: Kovács Péter – Első alkalommal rendez az afrikai kontinens olimpiai sporteseményt. Mennyivel jelentett ez nagyobb kihívást az előkészületek során?

– Az afrikai utazás miatt plusz oltásokra volt szükség, az ottani rendezvényekkel kapcsolatban pedig nincs tapasztalatunk. Kihívást jelent majd az is, hogy az itthoni késő őszből a szenegáli forróságba érkezünk: a fiatalok ilyenkor már fedett csarnokokban és pályákon készülnek, Dakarban viszont nyár várja őket. Kollégáink a nyílt napokon bejárták a helyszíneket, amelyek közül akkor több még építés alatt állt, de a NOB tájékoztatása szerint jó ütemben zajlottak az előkészületek. – Miben más egy ifjúsági olimpia, mint egy sportági világverseny?

– A fogadalomtétel, a ruhaosztó és a megnyitóünnepség is megkülönbözteti a két eseményt. A legfontosabb azonban, hogy a fiatalok más sportágak versenyzőivel együtt utaznak és laknak, szurkolhatnak honfitársaiknak, és megtapasztalhatják egy multisportesemény hangulatát. Mindezt az olimpiai ötkarika égisze alatt élhetik át. – Mit mutat a magyar csapat összeállítása, és kikre érdemes különösen figyelni?

– A mezőny klasszikus kvalifikációs folyamat nélkül alakult ki, ezért nehéz előre megítélni az erőviszonyokat. Minden sportág igyekezett a korosztály legjobbját küldeni, de nem feltétlenül azokban a versenyszámokban kaptunk kvótát, amelyekben nemzetközi szinten is sikeres sportolóink vannak. Pápai Olivér úszó felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes, Kropkó Jázmin triatlonista pedig ötödik lett a junior-világbajnokságon. Bízunk benne, hogy a hagyományosan sikeres magyar sportágakon kívül is születhetnek kellemes meglepetések. – Hogyan utazik a magyar küldöttség, és milyen hátteret kapnak a fiatalok?

– Az első csapat október 29-én indul, majd több turnusban érkeznek a sportágak képviselői, mindenki a saját versenyprogramjának megfelelően. A versenyszám befejezése után nem sokkal hazautaznak. A MOB ezúttal is igyekszik a felnőtt olimpiákhoz hasonló gondoskodást biztosítani: lesz ruhaosztó, fogadalomtétel és csapattájékoztató. A fiatalok egységes, magas színvonalú Team Hungary-öltözetben vesznek részt az eseményen, a helyszíni csapatiroda pedig a megfelelő hátteret biztosítja a szereplésükhöz. – Mit vár összességében a MOB a dakari olimpiától, és mit jelenthet a rendezés Afrikának?

– Azt várjuk, hogy minden fiatal sportoló ki tudja hozni magából a maximumot, és megtapasztalja az olimpiai hangulatot. Ami Afrikát illeti, az egész világ kíváncsian várja, hogyan vizsgázik a kontinens ezen a történelmi eseményen. Mi abban bízunk, hogy a fiatalok számára a sport afrikai ünnepe lesz. IFJÚ MAGYARJAINK DAKARBAN – ÍGY KÉSZÜL A MOB

A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG SPORTOLÓI

Atlétika: Horváth Áron, Fekete Sára, Marton Zsófia, Alföldi Kata Sára

Birkózás: Zemen Márk

Evezés: Moór Ádám

Judo: Mildner Nimród

Kerékpár: Fortuna György

Kézilabda: Kalhammer Ádám, Hajdu Máté, Záray Zétény, Klinger Alex, Málits Áron, Szaka Milán, Róth Vilmos, Kiss Máté, Pablényi Csaba, Ördög Flórián

Torna: Tombor Anna Léna, Horváth Áron Zsolt

Ökölvívás: Kiss Zsófia

Szörf: Kátai Flórián

Taekwondo: Szentgyörgyi Veronika

Triatlon: Kropkó Jázmin

Úszás: Pápai Olivér, Tamás Rebeka

Vívás: Horváth Anna Lotti

DAKAR 2026 SZÁMOKBAN

Október 31.–november 13. – a játékok időpontja

2700 – részt vevő fiatal sportoló

25 – versenysportág

153 – éremesemény

206 – részt vevő nemzeti olimpiai bizottság, plusz a menekült olimpiai csapat

3 – versenyhelyszín: Dakar, Diamniadio, Saly

14 – Szenegál régióinak száma, amelyet a láng bejár

1. – Afrika első olimpiai sporteseménye

Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke 2001-ben kezdeményezte az ifjúsági olimpia megrendezését, az ötletet 2007-ben hagyták jóvá. Azóta négy téli és három nyári ifjúsági multisporteseményt rendeztek. Fotó: Kovács Péter – Jól szolgálja-e az ifjúsági olimpia a fiatal sportolók és az olimpiai mozgalom érdekeit?

– Ez a legfontosabb kérdés. Segíti-e a fiatalokat abban, hogy olimpikonokká váljanak? Akkor szolgálná legjobban a célokat, ha a 15–18 éves korosztályban az olimpiai sportágak legrangosabb versenye lenne. A rendkívül sűrű korosztályos sportági versenynaptár és a részvétellel járó költségek miatt azonban nem biztos, hogy be tudja tölteni ezt a szerepet. – Mit vár a NOB az első afrikai ifjúsági olimpiától?

– Biztos vagyok benne, hogy a szenegáli házigazdák készen állnak a résztvevők fogadására és az első afrikai olimpiai esemény lebonyolítására. – A nemzetközi sajtóban az előkészületekkel kapcsolatban megjelentek kritikus hangok is. Erről mit gondol?

– Az esemény biztonságos és megfelelő színvonalú lebonyolítása a dakari szervezőbizottság feladata. Szenegál Afrika egyik legbiztonságosabb országa, és bízom abban, hogy a kormány segítségével a szervezők kellő gondossággal járnak el a résztvevők biztonsága érdekében. – Fenntartható-e hosszú távon az ifjúsági olimpia?

– A NOB komoly anyagi és szervezési segítséggel támogatja a szenegáli játékokat. Az eddigi ifjúsági olimpiák és a dakari esemény tapasztalatainak együttes értékelése után azonban el kell gondolkodnunk azon, megéri-e ennyi erőforrást fordítani erre a rendezvényre. Azt is vizsgálni kell, mennyire szolgálja a fiatalok felkészülését, fejlődését és későbbi olimpiai eredményességét, illetve ugyanezeket az erőforrásokat hatékonyabban tudnánk-e az utánpótlás szolgálatába állítani. Szereti a NOB az ifjúsági olimpia „találmányát”? – Fürjes Balázs NOB-tag válaszol