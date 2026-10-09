Afrika először – hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Dakarba
„Pass the Energy” – egész Szenegált bejárja a láng
Október 31-én a szenegáli Diamniadóban, a Stade Abdoulaye Wade-ban lobban fel a láng, és megkezdődik a Dakar 2026 Ifjúsági Olimpiai Játékok nyitóünnepsége. Afrika történetében először rendeznek olimpiai sporteseményt.
A lángot szeptember 10-én a görögországi Panathinaikó Stadionban, az első modern olimpiai játékok 1896-os helyszínén gyújtották meg, majd két nappal később megérkezett Dakarba. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zimbabwei elnöke a ceremónián úgy fogalmazott: a rendezés büszkeség Szenegál és Afrika számára, és fontos új fejezetet nyit az olimpiai mozgalomban.
A láng útja azonban nem ért véget a fővárosba érkezéssel. Szeptember 14. és október 30. között Szenegál mind a 14 régióját érinti, több mint harminc állomással. A program mottója a „Pass the Energy”, vagyis „Add tovább az energiát”, a játékok hivatalos jelmondata pedig: „Africa Welcomes, Dakar Celebrates” – „Afrika üdvözöl, Dakar ünnepel”. A rendezők szándéka szerint ezek a játékok fiatalok által, fiataloknak és fiatalokkal együtt születnek meg.
Nem „csak” egy olimpia kicsiben
Az ifjúsági olimpia a legfeljebb 17 éves sportolók nemzetközi elitversenye, amely a hagyományos olimpiai sportágak mellett újabb sportágaknak és innovatív versenyformáknak is teret ad. A versenyzés mellett kiemelt szerepet kap az oktatás, a kulturális sokszínűség, az olimpiai értékek megismertetése és a fiatalok fejlődésének támogatása.
A korábbi résztvevők közül többen később a felnőtt olimpiai játékokon is a csúcsra értek. Közéjük tartozik a dél-afrikai úszó Chad le Clos, a brit műugró Tom Daley, a brazil atléta Thiago Braz, az ausztrál kajakozó Jessica Fox, az amerikai sprinter Noah Lyles és a Saint Lucia-i atléta Julien Alfred.
A Dakarban október 31. és november 13. között zajló versenyeken három helyszínen, 25 sportágban mintegy 2700 fiatal sportoló indul, összesen 153 éremeseményen. A rendezvény egyik fontos alapelve a teljes nemi egyenlőség.
Oroszlán és baobab – már az érmek is elkészültek
A Dakar 2026 érmeit szeptemberben mutatták be. Az előoldalon Szenegál egyik jelképe, az oroszlán látható, amely az erőt és a bátorságot szimbolizálja. Sörényét két, szimmetrikusan elhelyezett arc alkotja, amelyek a méltányosságot jelenítik meg. A motívumot olajágkoszorú övezi, az olimpiai győzelem, a béke és a kiválóság jelképeként. A „Fiatalság üvöltése” elnevezésű terv a 26 éves spanyol Pilar Barbadillo Vicario munkája.
A hátoldalon a baobabfa jelenik meg, amely Szenegál és Afrika egyik meghatározó jelképe: az erőt, a hosszú életet, a bölcsességet és a tudás generációkon átívelő továbbadását testesíti meg. Gyökerei és ágai modern, digitális formát öltenek, így a hagyomány és a technológia találkozik egyetlen érem két oldalán.
AZ IFJÚSÁGI OLIMPIA KABALAÁLLATA, AYO BEMUTATJA A DAKAR KÖZPONTJÁT ÉS REPTERÉT ÖSSZEKÖTŐ ÚJ GYORSVASUTAT
Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Tótka Sándor, Pusztai Liza és Rabb Krisztián – néhány név azok közül, akik korábbi ifjúsági olimpiákon mutatták meg tehetségüket, ma pedig már felnőtt olimpiai vagy világbajnoki érmekkel, címekkel büszkélkedhetnek. A Magyar Olimpiai Bizottság számára is szokatlan kihívást jelentettek az afrikai előkészületek, de összeállt a magyar csapat és a szereplésükhöz szükséges szervezői háttér is – tudtuk meg Fábián Lászlótól, a MOB főtitkárától.
– Első alkalommal rendez az afrikai kontinens olimpiai sporteseményt. Mennyivel jelentett ez nagyobb kihívást az előkészületek során?
– Miben más egy ifjúsági olimpia, mint egy sportági világverseny?
– Mit mutat a magyar csapat összeállítása, és kikre érdemes különösen figyelni?
– Hogyan utazik a magyar küldöttség, és milyen hátteret kapnak a fiatalok?
– Mit vár összességében a MOB a dakari olimpiától, és mit jelenthet a rendezés Afrikának?
A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG SPORTOLÓI
Atlétika: Horváth Áron, Fekete Sára, Marton Zsófia, Alföldi Kata Sára
Birkózás: Zemen Márk
Evezés: Moór Ádám
Judo: Mildner Nimród
Kerékpár: Fortuna György
Kézilabda: Kalhammer Ádám, Hajdu Máté, Záray Zétény, Klinger Alex, Málits Áron, Szaka Milán, Róth Vilmos, Kiss Máté, Pablényi Csaba, Ördög Flórián
Torna: Tombor Anna Léna, Horváth Áron Zsolt
Ökölvívás: Kiss Zsófia
Szörf: Kátai Flórián
Taekwondo: Szentgyörgyi Veronika
Triatlon: Kropkó Jázmin
Úszás: Pápai Olivér, Tamás Rebeka
Vívás: Horváth Anna Lotti
DAKAR 2026 SZÁMOKBAN
- Október 31.–november 13. – a játékok időpontja
- 2700 – részt vevő fiatal sportoló
- 25 – versenysportág
- 153 – éremesemény
- 206 – részt vevő nemzeti olimpiai bizottság, plusz a menekült olimpiai csapat
- 3 – versenyhelyszín: Dakar, Diamniadio, Saly
- 14 – Szenegál régióinak száma, amelyet a láng bejár
- 1. – Afrika első olimpiai sporteseménye
|Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke 2001-ben kezdeményezte az ifjúsági olimpia megrendezését, az ötletet 2007-ben hagyták jóvá. Azóta négy téli és három nyári ifjúsági multisporteseményt rendeztek.
– Jól szolgálja-e az ifjúsági olimpia a fiatal sportolók és az olimpiai mozgalom érdekeit?
– Mit vár a NOB az első afrikai ifjúsági olimpiától?
– A nemzetközi sajtóban az előkészületekkel kapcsolatban megjelentek kritikus hangok is. Erről mit gondol?
– Fenntartható-e hosszú távon az ifjúsági olimpia?
|Abdoulaye Thiam, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) afrikai elnöke szerint a dakari játékok az egész kontinens számára történelmi lehetőséget jelentenek. Mint fogalmazott, Szenegálban mindenki mozgósította az erejét, hogy megmutassák a világnak a helyi szakértelmet és felkészültséget.
„A láng útja mind a 14 régiót érinti, a szállodák felkészültek a vendégek fogadására, az infrastruktúrát fejlesztettük, több utat és fontos városi útvonalat felújítottunk Dakarban. A játékok a sporton túl az oktatás, a kultúra és a turizmus területén is hosszú távú lehetőségeket teremthetnek hazánknak.”
Az afrikai sportújságírás számára is fontos alkalom a rendezés: a helyi szervezőkkel és a sportért felelős intézményekkel együttműködve olyan programot dolgoztak ki, amely minél több afrikai újságíró részvételét segíti. A fiatal sportolók számára pedig sportfelszerelések és külföldi edzőtáborok nyithatnak új utakat.
„Dakar 2026 egy későbbi afrikai nyári olimpia felé is lépést jelenthet. Fokvárost, Marokkót, Algériát és Egyiptomot is olyan helyszínként említhetjük, amelyek adottságaik alapján szóba jöhetnek egy jövőbeli olimpia rendezésnél. A legfontosabb most azonban az, hogy Szenegál bizonyítsa: képes világszínvonalú eseményt rendezni, és maradandó élményt adni a világ fiataljainak” – az AIPS Afrika elnöke.