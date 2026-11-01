Fellobbant a láng Dakarban – magyar zászlóvivővel kezdődött az első afrikai ifjúsági olimpia

Az ifjúsági olimpia jelmondata – „Afrika köszönt, Dakar ünnepel” – pontosan tükrözi a házigazdák vendégszeretetét. A szenegáliak láthatóan mindent megtettek azért, hogy a világ fiatal sportolói ne csupán egy sportesemény résztvevőiként, hanem az ország kultúrájának és közösségének vendégeiként is otthon érezzék magukat.

A Team Hungary 13 sportágban 28 versenyzővel képviselteti magát a játékokon, a megnyitó idejére azonban még csak négyen érkeztek meg Dakarba. Közülük ketten, Moór Ádám és Mildner Nimród vehettek részt a szombat esti ünnepségen, Horváth Noémi csapatvezető-helyettes kíséretében.

Moór Ádám vitte a magyar zászlót

A magyar lobogót az evezős Moór Ádám emelte magasba, aki a többi ország zászlóvivőjével együtt vonult be a stadionba.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én vihettem a zászlót, és nagyon jó érzés, hogy a családom is nézhette a tévében – remélem, sikerült őket büszkévé tennem. Nagyon örültem, amikor az edzőm felhívott, hogy elújságolja a nagy hírt, de itt lenni egészen más, sokkal jobb, mint ahogy elképzeltem” – mesélte a fiatal sportoló a MOB sajtóbeszámolója alapján.

Moór számára ráadásul már a megnyitó előtt elkezdődött az olimpiai versenyprogram: a beach sprint első futamában remekelt, és egyenes ágon jutott a legjobb 16 közé. A teljesítményével azt is elérte, hogy vasárnap pihenőnap várhat rá.

„Nagyon nagy hullámok voltak, futam közben is változott a víz minősége, úgyhogy eléggé kihajtottam magam. Egy váratlan nehézség is hátráltatott, rögtön az első futásnál elszakadt a zoknim, így az egyik lábamon volt, a másikon nem, de szerencsére ki tudtam zárni ezt a kellemetlenséget. Kifelé elkaptam egy nagyobb hullámot, csak hogy a vége se legyen sima, de meglett a legjobb nyolc közé jutás, aminek örülök – ez volt a cél” – értékelt Moór az olimpiai sajtócsapatnak.

Moór Ádám vitte a magyar zászlót (Fotó: MOB)

Coventry: történelmi pillanat Szenegál és egész Afrika számára

A megnyitó nem csupán a sportot ünnepelte, hanem az ifjúságot, a sokszínűséget és az afrikai kontinens kulturális gazdagságát is. A látványos ceremónián több mint 1100 előadó, táncos, színész, művész és statiszta vett részt, akiknek 98 százaléka szenegáli volt. A szervezők a nemek közötti egyensúlyra is figyeltek, a jelmezek és az éremátadókhoz használt kellékek pedig szintén helyben készültek, a szenegáli kézművesség értékeit állítva a középpontba.

A történelmi jelentőséget Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első afrikai és első női elnöke is hangsúlyozta. Beszédében úgy fogalmazott: évek óta vártak erre a pillanatra, hiszen most először rendeznek olimpiai sporteseményt afrikai földön.

„Ez a történelmi pillanat Szenegálé, Afrikáé és az egész olimpiai mozgalomé” – mondta, majd köszönetet mondott a szenegáli kormánynak, a szervezőbizottságnak és mindenekelőtt az ország lakóinak, akik szívvel-lélekkel készültek a világ fogadására.

Coventry külön kiemelte, hogy ezek a játékok azért is különlegesek, mert a fiatalok nemcsak versenyzőként, hanem a rendezvény alakítóiként is fontos szerepet kaptak. Szenegál fiataljai ötleteikkel, kreativitásukkal és energiájukkal járultak hozzá az esemény megszületéséhez.

„Ezek valóban a fiatalokért és a fiatalok által szervezett játékok!” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a házigazdák kitárták karjaikat és szívüket a világ előtt. Ezt a vendégszeretetet a szenegáli teranga szellemisége fejezi ki, amely az ország kulturális identitásának egyik legfontosabb eleme.

A NOB elnöke személyes büszkeségének is hangot adott: „zimbabwei sportolóként és afrikai nőként különösen megható számomra, hogy a kontinens most először fogadja az olimpiai mozgalmat”.

„A sport önbizalmat adott, hogy nagyot álmodjak”

Beszédének legszemélyesebb részében Coventry közvetlenül a fiatal sportolókhoz fordult. Arra kérte őket, álljanak meg egy pillanatra, nézzenek körül, és gondoljanak arra, milyen hosszú út vezetett el idáig: a korai reggelek, a kemény edzések és mindazok támogatása, akik segítették őket az olimpiai részvételig.

„Azt kívánom, ezek a játékok adjanak nektek önbizalmat ahhoz, hogy higgyetek önmagatokban, merjetek nagyot álmodni, és olyan dolgokat is megvalósítsatok, amelyekről korábban azt gondoltátok, hogy lehetetlenek.”

Azt üzente nekik, hogy adjanak bele mindent, legyenek bátrak, szerezzenek új barátokat, ismerjék meg a más országokból érkező társaikat, és mindenekelőtt bátorítsák egymást. A versenyzés mellett ugyanis az ifjúsági olimpia egyik legfontosabb küldetése a nemzetközi barátságok és a kölcsönös tisztelet erősítése.

Szenegáli olimpikonok gyújtották meg a lángot

Az ünnepség csúcspontjaként fellobbant az olimpiai láng, amely az előző napokban egész Szenegált bejárta. Útja során sportolók, művészek, zenészek és közéleti személyiségek vitték tovább a fáklyát. A stafétában részt vett többek között az ifjúsági olimpia nagykövete, Khaby Lame influenszer és Omar Sy színész, Fatma Samoura, a FIFA korábbi főtitkára, valamint a szenegáli birkózás legendája, Modou Lo is.

A láng végül két szenegáli ifjúsági olimpikon, Abdourahmane Marieme Sy vívó és Aïcha Diop cselgáncsozó közreműködésével lobbant fel.

Dakarban ezzel elrajtolt az első afrikai ifjúsági olimpia, amely a következő napokban nemcsak a sportteljesítményekről, hanem a kontinens vendégszeretetéről, kulturális gazdagságáról és a fiatal generációk közötti kapcsolatok építéséről is szól majd.