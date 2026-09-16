U19-es Eb: Mindkét magyar a nyolc közé jutott

A hazai szövetség beszámolója szerint spanyolországi La Línea de la Concepciónban. a tengeri versenyen Demkó a 16 között legyőzte a lett Sofija Klujevát, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. A viharos szél nagy kihívás elé állította a két versenyzőt, Janka alkalmazkodott jobban a nehéz körülményekhez, és

sikerrel fejezte be kieséses futamot.

Moór izgalmas küzdelemben nyert a török Kagan Turan ellen szintén a nyolcaddöntőben. A beszállás Ádámnak sikerült jobban, a fordulóhoz azonban már egyszerre érkezett ellenfelével. A magyar evezős a visszaúton

fokozatosan növelte előnyét, jól sikerült kiszállása és a futást követően magabiztosan győzött.

Ebben a szakágban jó, ha gyors is a sportoló Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Facebook

Folytatás csütörtökön, ahol már a legjobb négy közé jutás a tét.

(Kiemelt képünkön: Demkó Janka Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Facebook)