Nemzeti Sportrádió

Merre tovább, magyar sport? címmel konferenciát rendeznek

2026.10.12. 14:33
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konferencia Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Merre tovább, magyar sport?
November 12-én a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen Merre tovább, magyar sport? címmel rendez nagyszabású konferenciát az Utanpotlassport.hu-t is működtető MediaBook Kiadó. A TF együttműködésével megvalósuló eseményen a hazai sportirányítás vezérkara mellett szövetségi és klubvezetők, sportszakemberek vitatják meg, milyen irányba haladjon a hazai sportélet a jövőben – fogalmaz a szervezők közleménye.

Az áprilisi kormányváltás óta foglalkoztatja a sport szereplőit, hogy miképpen változik a finanszírozás; hogyan üzemeltethetők gazdaságosan a létesítmények; mire számíthatnak a szövetségek, a klubok, a sportolók és az edzők; visszatér-e a klasszikus szponzoráció; egyáltalán: mely területekre fókuszál az elkövetkezőkben államtitkárság. Minderről szó lesz a Merre tovább, magyar sport? címet viselő, egész napos konferencián, amelyet november 12-én a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén termében – a TF együttműködésével – rendez a MediaBook Kiadó.

Az eseményen az érdeklődők előadásokat és pódiumbeszélgetéseket hallhatnak a sportvezetés képviselőinek – köztük Pósfai Gábor belügyminiszternek és Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak –, Gyulay Zsolt MOB elnöknek, Sterbenz Tamásnak, a TF rektorának, Gémesi Györgynek, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége első emberének, szövetségi és klubvezetőknek, sportszakembereknek a részvételével. A moderátor a Sport TV népszerű riportere, Petur András lesz. 

Az egész napos, ebéddel egybekötött konferencia részletei és jelentkezés a www.sportkonf.hu oldalon.
 

 

 

 

 

konferencia Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Merre tovább, magyar sport?
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