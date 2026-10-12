Merre tovább, magyar sport? címmel konferenciát rendeznek

Az áprilisi kormányváltás óta foglalkoztatja a sport szereplőit, hogy miképpen változik a finanszírozás; hogyan üzemeltethetők gazdaságosan a létesítmények; mire számíthatnak a szövetségek, a klubok, a sportolók és az edzők; visszatér-e a klasszikus szponzoráció; egyáltalán: mely területekre fókuszál az elkövetkezőkben államtitkárság. Minderről szó lesz a Merre tovább, magyar sport? címet viselő, egész napos konferencián, amelyet november 12-én a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén termében – a TF együttműködésével – rendez a MediaBook Kiadó.



Az eseményen az érdeklődők előadásokat és pódiumbeszélgetéseket hallhatnak a sportvezetés képviselőinek – köztük Pósfai Gábor belügyminiszternek és Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak –, Gyulay Zsolt MOB elnöknek, Sterbenz Tamásnak, a TF rektorának, Gémesi Györgynek, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége első emberének, szövetségi és klubvezetőknek, sportszakembereknek a részvételével. A moderátor a Sport TV népszerű riportere, Petur András lesz.



Az egész napos, ebéddel egybekötött konferencia részletei és jelentkezés a www.sportkonf.hu oldalon.

