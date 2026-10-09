Sportolókat, edzőket, tanárokat és sportvezetőket díjaztak a Magyar Sport Napján

A politikus arról beszélt, hogy – tisztelve a múlt és a jelen eredményeit – a magyar sport jelenlegi helyzetében a kemény és céltudatos munkának lesz nagy szerepe.

„Pontosan tudjuk, hogy a sikereket minden sportágban az állapotfelmérésnek, az edzésterveknek, a következetes edzésmunkának és a megfelelő formaidőzítésnek kell megelőznie. Itt az idő, hogy felmérjük, ezek közül számunkra mi és milyen minőségben áll rendelkezésre” - mondta.

„Több mozgás, egészségesebb társadalom, boldogabb ország - ez az a cél, amelyet közösen el kell érnünk, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket” – fogalmazott.

Pósfai Gábor elmondta, a sportfinanszírozást át fogják alakítani, és a versenysport eredményességének fenntartása mellett a mozogni vágyókat az eddigiekhez képest még kiemeltebben akarják támogatni.

„Senki nem gondolhatja, hogy az a célunk, hogy a jövőben egy rosszabb rendszer alakuljon ki. Az a célunk, hogy minden az asztal felett a fair play jegyében működjön” – jelentette ki.

Hangsúlyozta a minőségi sportolásnak minél szélesebb körben elérhetővé kell válnia, a „legnagyobb sportpálya pedig legyen a természet”, amelyet fejleszteni, megőrizni és szépíteni kiemelt feladat lesz.

„A sportlétesítményeknek a magyar embereket kell szolgálnia és nem fordítva, legyen szó hivatásos sportolókról, vagy a szabadidejükben mozogni vágyókról, ezért ezeket a létesítményeket elérhetővé kell tennünk a legszélesebb rétegek számára is” – mondta.

A miniszter úgy fogalmazott, el kell fogadni, hogy a sportnak részt kell vállalnia a nemzetgazdaság fellendülésében és fejlődésében is, ennek értelmében meg kell teremteni és ki kell használni azokat a szinergiákat, amelyek például a turizmussal összefüggésben lehetnek.

„Ennek a gondolatnak a mentén tervezzük akár a jövő év, akár az elkövetkezendő évek nagy sporteseményeit” – tette hozzá, és kiemelte, azt szeretnék, ha az utánpótlás és az iskolai sport fő mozgatóereje a minőség és az öröm lenne, amelyben a gyermekek azt a nevelést kapják meg, ami segíti őket aktív, egészséges felnőtté válni.

A díjátadó ünnepségen Bay Béla-díjat kapott Jókay Zoltán, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem röplabda mestertanára, Kopaszné Demeter Irén, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség edzője, valamint Tomhauser István, az Ikarus BSE atlétika szakosztályának edzője. Csík Ferenc-díjat adtak Hadvina Dóra olimpiai bajnok kajakozónak és Vereczkei Zsolt paralimpiai bajnok úszónak. Eszterházy Miksa-díjat vehetett át Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke, Jakab Károly, a csíkszentimrei szabadtéri jégpálya megvalósítója és a helyi sportegyesület létrehozója, illetve Kállay Kristóf, a Magyar Athletikai Club elnöke.

Számos szakembert további díjakkal és elismerő oklevéllel jutalmaztak, valamint ezen az eseményen adták át a Gerevich György nevelőedzői díjakat is.

A Magyar Sport Napját minden évben május 6-án ünnepli a hazai sportcsalád, de az új kormány megalakulása és a kormányzati átadás-átvétel folyamata miatt idén az elismeréseket most adták át.