Sportpolitika: szigorúan ellenőrzött összegek

Ezernél is több felhalmozott ügy, szakemberhiány, elavult informatikai rendszerek – többek között ezt örökölte meg a sportállamtitkárság az előző kormányzattól, derült ki azon a sajtóbeszélgetésen, amelyet Pósfai Gábor belügyminiszter és Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár tartott a sajtó képviselőinek. A felütést konkrétumok, számok, adatok követték, sőt, a magyar sport jövőbeni irányvonala is szóba került. A honi sportélet szereplőit nyilván a sportfinanszírozási rendszer átalakítása érinti és érdekli leginkább, már csak azért is, mert az államtitkár szerint 1998 óta nem volt olyan nagyságrendű változás, mint most, ráadásul 2027-től az egycsatornás támogatási rendszer mellett a felhasználás ellenőrzése a korábbiaknál jóval szigorúbb lesz. Ezen a ponton természetesen a taotámogatások is szóba kerültek. Ennek az összege 2026-ban 125 milliárd, az elmúlt 16 évben pedig 1821 milliárd forint volt – mivel a rendelkezésre álló összegek felhasználását nem megfelelően ellenőrizték, emiatt a piaci alapú szponzoráció is háttérbe szorult, ezen mindenképpen változtatni szeretnének.

Ami a részleteket illeti, a legfontosabb számok már ismertek, 2027-ben 453 milliárd forint jut a sportra. Ezen belül a legnagyobb tétel a hat látvány-csapatsportra – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, vízilabda, jégkorong – szánt 151 milliárd, míg a versenysportra és utánpótlás-nevelésre 76 milliárd jut majd. Fontos célként fogalmazódott meg az utánpótlás és az iskolai sport támogatása, ugyanis minél több rendszeresen mozgó gyereket szeretnének látni, ezt több mint 40 milliárddal segítik, s az eddig jól működő Aktív Magyarország programot is folytatják, már csak azért is, mert felmérések szerint jelenleg a magyar lakosság 46 százaléka egyáltalán nem sportol, ebben is szeretnének előre lépni.

A korábban meghirdetett, igencsak ambiciózus LA10-programot – amely a Los Angeles-i olimpián legalább tíz aranyérem megszerzését vagy az éremtáblázaton az első tízbe jutást jelenti – Kálnoki-Kiss Attila csodás álomnak nevezte, ezért inkább a visszafogottabb elnevezésű LA28-programmal készülnének Los Angelesre. Emellett kiderült, hogy az akadémiákat körzetközpontok váltanák fel, a hat csapatsportágban pedig edzőközpontok létrehozása a cél. Szó esett arról is, hogy alapos átvilágítás és újratervezés után a jövő évi kiemelt hazai világversenyekre – kajak-kenu-vb, vizes-vb, női kézilabda-vb, öttusa-vb – szánt összeg is jelentősen csökken.