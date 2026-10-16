Vívás: hat magyar a 64 között a női párbajtőrözők casablancai vk-viadalán

A csoportkör után rögtön két magyar is csomagolhatott: a párbajtőrözők casablancai világkupaversenyén Nagy Blanka és Horváth Lotti az ötös asszók után feljutott a főtáblára – a kiemelt Muhari Eszter mellé.



További nyolc magyar folytathatta, az egyenes kieséses szakaszban az első körben nyújtott teljesítmény függvényében két vagy három asszó várt (volna) a versenyzőkre.



A nap végére a háromból hat lett, merthogy Büki Lili, Kun Anna és Dékány Kinga is sikerrel verekedte át magát a „darálón”, így hat magyar léphet pástra szombaton a 64 között Casablancában – a férfiak között Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely, Kovács Gergely, Keszthelyi Zsombor és Fenyvesi Csaba köthet be a főtáblán, szintén szombaton.



VILÁGKUPAVERSENY, CASABLANCA

PÁRBAJTŐR

NŐK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Muhari (kiemelt), Horváth L. 6 győzelem/0 vereség, Nagy B. 6/0, Büki 5/1, Dékány 5/1, Gachályi 5/1, Kun 5/1, Salamon 4/2, Gnám 4/2, Kardos 2/4, Jász-Borsody 2/4, Szilárd 2/4

A 160 közé jutásért: Kardos–Oxenreider (amerikai) 15:11, Koh (szingapúri)–Jász-Borsody 15:11, Andrejeva (kazah)–Gnám 15:13

A 96 közé jutásért: Büki–Raposo (spanyol) 12:11, Dékány–Krivicka (ukrán) 15:11, Kun–Kahabkova (cseh) 15:10, Salamon–Csiang Mej-ko (kínai) 13:10, Kardos–Janeczek (lengyel) 15:9, Misiak (lengyel)–Gachályi 15:13

A 64 közé jutásért: Büki– Jang Csien-hszi (kínai) 15:11, Kun–Nishioka (japán) 14:13, Dékány–Prosina (litván) 15:5, Konrad (ukrán)–Salamon 15:8, Bekmurzova (orosz)–Kardos 15:9