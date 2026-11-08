A Bill Clinton-csarnokban folytatja az Eb-selejtezőt a férfi kéziválogatott

Semmit sem pihent a magyar férfi kézilabda-válogatott Montenegró csütörtöki, 32–21-es legyőzése után, hiszen vasárnap már jön is a második Európa-bajnoki selejtező Koszovóban, és jó esély van rá, hogy Sótonyi László csapata a maximálisan megszerezhető négy ponttal kezdje a selejtezősorozatot.

„Nagyon jó érzés volt a tatabányai siker után ünnepelni, büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen játékkal és ilyen győzelemmel kezdte a közös munkát. Mondtam is este a srácoknak, most magasra tették a lécet saját maguknak. De azt is tudjuk mindannyian, hogy ez csak az első lépcsőfok volt – mondta lapunknak a szövetségi kapitány, miután a csapat Bécsből érkező repülőgépe leszállt Pristinában, ahonnan busszal mentek át Ferizajba, és edzeni egyet a vasárnapi mérkőzésnek otthont adó Bill Clinton-csarnokba. – A Montenegró elleni meccs utáni reggel már regenerációs foglalkozás volt a program, majd minden nap edzettünk délelőtt és délután is Felcsúton.”

Koszovó férfi kézilabda-válogatottja hat évvel az ország függetlenné válása után, 2014-ben kezdett versenyezni, miután jelentkezését elfogadta az Európai Kézilabda-szövetség (EHF). A következő évben megrendezte a Feltörekvő Nemzetek Bajnokságát Pristinában, amin bronzérmet szerzett, és remek teljesítményét megismételte 2017-ben is. A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjében legyőzte Izraelt és döntetlent ért el Lengyelországgal, de 2022-ben sem sok hiányzott, hogy kijusson a budapesti Eb-re. A magyar férfi válogatottal még sosem találkozott, így vasárnap először méri össze erejét a két együttes. A 2028-as Eb-selejtező első fordulójában 37–30-ra kikapott Feröertől, a csapat legjobb gólszerzője a Svájcban légióskodó balátlövő, Bujar Ramosaj volt nyolc lövésből hét találattal. Először egymás ellen

Balkáni kézilabda ide vagy oda, a koszovói találkozó alapvetően más lesz, mint a játékerőben hozzánk hasonló kvalitású Montenegró ellen volt. A mostani ellenfél lelkes, és ért már el szép eredményeket, ugyanakkor még nem tudta kiharcolni a szereplést egy világversenyre sem.

„Alapvetően kevesebb távoli lövésre számítunk, mert az ellenfél alacsonyabb és mozgékonyabb játékosokból áll, akik többet egy egyeznek, és a beállót is többször hozzák játékba. Veszélyesek az indításaik és a lerohanásaik, de arra is szükség lesz, hogy a mi játékunkban is legyen javulás, az apró hibákat javítsuk. Nem szeretném, hogy bárki megelégedjen a Montenegró elleni jó teljesítménnyel, de nem is látom ennek jelét a csapaton. Ha látnám, azonnal szóvá tenném – fogalmazott Sótonyi László. – Mindenki tisztában van a szerepével, a játékosok megértették, hogy van egy álmunk, egy messzi célunk, az olimpia, még a kevés esély ellenére is. Ehhez viszont az kell, hogy ne gondolkodjunk előre, mindig maximális figyelmet fordítsunk a soron következő mérkőzésre, úgy, hogy közben élvezzük is a játékot.”

A kapitány hozzátette, hogy a tavalyi vb-selejtezők és a Feröer elleni Eb-selejtező videóját elemezték tüzetesen, de úgy gondolja, ez a három mérkőzés most elég is volt. Az ellenfél több játékosára is érdemes lesz figyelni, a jobbátlövő Drenit Tahirukajra, a balátlövő Bujar Ramosajra, vagy az irányító/átlövő Shaban Zogajra és Olsi Mulajra, ezen kívül van két jó kapusuk. A győzelem kulcsa szerinte a taktikus játék lesz – ami Montenegró ellen sikert hozott.

A magyar csapat 16 játékossal utazott el, Lukács Péter, Gáncs-Pető Máté, Nagy Benedek és Tóth Levente így biztosan nem lép pályára vasárnap.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 2. FORDULÓ

17.15: Koszovó–Magyarország, Ferizaj (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: Montenegró–Feröer

Korábbi eredmények

Magyarország–Montenegró 32–21

Feröer–Koszovó 37–30

A magyar válogatott programja a további fordulókban

2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország

2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer

2027. május 5.: Montenegró–Magyarország

2027. május 9.: Magyarország–Koszovó

A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE KOSZOVÓ ELLEN

Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország)

Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)

Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Krakovszki Bence (ETO University HT)

