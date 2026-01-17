8000 km után 2 másodperccel nyert Benavides!

Sokkoló pillanatok voltak. Aligha gondolta bárki, hogy ekkora fordulatot hoz a Dakar rali záró napja, aligha számított bárki is arra, hogy 8000 kilométer megtétele után 2 másodperc (!) dönt majd a motorosok versenyében, ráadásul úgy, hogy az első két helyet elfoglaló versenyző helyet cserél az élen. A Dakar ralin még sohasem volt ilyen kis különbség az első és a második helyezett között, de a többi, hosszú távú sportversenyen sem túl gyakori.

Pedig szombaton már csak egy 105 kilométeres szelektív szakasz várt a mezőnyre, azt gondolnánk, gyerekjáték, azon már csak végig kell gurulni. Na igen, de aki így gondolja, nem veszi figyelembe a Dakar-faktort. Hogy ez az a verseny, amelyen bármi megtörténhet. Például az, néhány kilométerrel a kéthetes viadal célja előtt az összetett éllovas Ricky Brabec eltéved…

A versenynap rajtja előtt 3 perc 20 másodperccel vezetett az amerikai, innen fordított Luciano Benavides, aki a célban talán maga sem hitte, ami vele történt. A csapatok tűkön ültek, alig várták, hogy megjelenjenek az eredmények – 2 másodperc Benavides javára, aki így csatlakozott testvéréhez, Kevinhez a Dakar-győztesek sorában (a báty 2021-ben és 2023-ban nyert a viadalon, most az SSV-kategóriában versenyzett).

„Mindent egy lapra tettem fel – mondta Benavides a célban. – Nem hagytam fel az álmodozással, nem hagyott el a hitem, mondtam a csapatomnak, úgy érzem, ennek még nincs vége. Aztán az utolsó kilométereken Ricky (Brabec) elment rossz irányba, én azonban nem tévedtem el. Tudtam, hogy itt az esélyem, amit meg kell ragadni. A bátyám negyvenhárom másodperccel nyert, én kettővel, nehéz elhinni – nagy álmom vált valóra!”

NasszerAl-Attijah hatodszor ünnepelhetett dobogót (Fotó: dakar.hu)

Az autós mezőnyben ehhez képest egyáltalán nem fordult fel a világ: az éllovas Nasszer Al-Attijah a tőle megszokott profizmussal és hidegvérrel szerezte meg pályafutása hatodik Dakar-győzelmét. Ezúttal a Daciát vitte sikerre, és így már félúton jár a két legenda, a nyolcszoros győztes Stéphane Peterhansel és a négyszeres győztes Ari Vatanen között.

Mögötte a második helyen Nani Roma, a harmadikon Mattias Ekström érkezett – Sébastien Loeb pedig pályafutása során először lemaradt a dobogóról.

„Rettenetesen keményen dolgoztunk tavaly, és talán nem tudom rendesen kimutatni az érzelmeimet, de ott vannak legbelül: nagyon örülök a győzelemnek – mondta Al-Attijah. – Azt hiszem, az első maratoni szakasz második napján dőlt el javunkra ez a verseny, akkor sikerült tizenkét perces előnyt kovácsolni. És persze a tegnapi nap is elég fontos volt, akkor már tudtuk, hogy nyerni fogunk. Ez a hatodik győzelmem, de kell nyernem néhányat, hogy megdöntsem Peterhansel rekordját.”

A kamionosok között a litván Vaidotas Zala második alkalommal állt rajthoz a Dakaron, és máris megszerezte a győzelmet – ez elképesztő teljesítmény, főleg, ha hozzávesszük, hogy a nagyon rutinos cseh Ales Lopraist tartotta maga mögött az utóbbi napokban.

Az idei Dakaron 317 jármű állt rajthoz ebből 247 ért célba Janbuban, ami a Dakarhoz képest nagyon is jó arány.

48. DAKAR RALI

Végeredmény (Janbu–Janbu, össztáv: 720 km, ebből szelektív szakasz: 311 km) után

Autósok: 1. Nasszer al-Attiyah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia Sandriders) 48:56:53, 2. Roma, Haro (spanyol, Ford Raptor) 9:42 p h., 3. Ekström, Bergkvist (svéd, Ford Raptor) 14:33 p h.

Motorosok: 1. Luciano Benavides (argentin, KTM) 49:00:41, 2. Brabec (amerikai, Honda) 2 másodperc hátrány, 3. Schareina (spanyol, Honda) 25:12 p h., …25. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 10:20:06 ó h.

Kamionosok: 1. Vaidotas Zala, Paulo Fiuza, Max van Grol (litván, portugál, holland, Iveco) 56:58:38, 2. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 20:18 p h., 3. Van Den Brink, Van Heun, Van De Pol (holland, MMT) 29:03 p h.