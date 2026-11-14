Asztalitenisz, Európa-kupa: nem volt esély a spanyolok ellen

SZ. M.SZ. M.
2026.11.14. 20:49
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Ezúttal a budaörsiek legjobbja, Madarász Dóra sem tudta győzelemre vezetni csapatát (Fotó: ETTU)
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Budaörsi SC asztalitenisz asztalitenisz Európa-kupa Budaörs
Második mérkőzését is elveszítette a Budaörsi SC női csapata az Európa-kupában, ezzel eldőlt, hogy a magyar bajnoki címvédő nem jut tovább a csoportjából.

A román CSM Constantától elszenvedett 8:5-ös vereség után a csoport talán legerősebb csapatával találkozott a Budaörsi SC az Európa-kupa első szakaszában. Bachman Péter edző a románok elleni meccshez képest annyit változtatott, hogy Dohoczki Nóra előre lépett a második pozícióba helyet cserélve Imre Leilával, Madarász Dóra viszont ezúttal is az egyes helyre került. Ennek megfelelően Dohoczki kezdett, a spanyolok japán légiósa, Odzsio Haruna volt az ellenfele. A 21 éves ázsiai számított a találkozó esélyesének, s mivel a papírforma nem borult, a spanyolok hárompontos előnyhöz jutottak. Mivel Madarász hasonlóan járt a rutinos, 32 esztendős Roxana Istratével szemben, érezhető volt, hogy a Budaörs számára innen már nincs visszaút. A spanyolok győzelme Maria Berzosa Imre Leila ellen szerzett két játszmájával vált biztossá, miként az is, hogy a magyar bajnok már nem szerezheti meg a továbbjutást érő első két hely egyikét sem a csoportban – vasárnap este a szlovák Nitra ellen már csak a szép búcsú lesz a tét.

EURÓPA-KUPA- NŐK, 1. SZAKASZ, C-CSOPORT, ÚJVIDÉK
CD Indiana Games (spanyol)–Budaörsi SC 8:0
Odzsio–Dohoczki Nóra 11:3, 11:2, 11:4
Istrate–Madarász Dóra 11:5, 13:11, 11:5
Berzosa–Imre Leila 11:6, 11:5
CSM Constanta (román)–SK SOG Nitra (szlovák) 8:4

 

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