Asztalitenisz, Európa-kupa: nem volt esély a spanyolok ellen

A román CSM Constantától elszenvedett 8:5-ös vereség után a csoport talán legerősebb csapatával találkozott a Budaörsi SC az Európa-kupa első szakaszában. Bachman Péter edző a románok elleni meccshez képest annyit változtatott, hogy Dohoczki Nóra előre lépett a második pozícióba helyet cserélve Imre Leilával, Madarász Dóra viszont ezúttal is az egyes helyre került. Ennek megfelelően Dohoczki kezdett, a spanyolok japán légiósa, Odzsio Haruna volt az ellenfele. A 21 éves ázsiai számított a találkozó esélyesének, s mivel a papírforma nem borult, a spanyolok hárompontos előnyhöz jutottak. Mivel Madarász hasonlóan járt a rutinos, 32 esztendős Roxana Istratével szemben, érezhető volt, hogy a Budaörs számára innen már nincs visszaút. A spanyolok győzelme Maria Berzosa Imre Leila ellen szerzett két játszmájával vált biztossá, miként az is, hogy a magyar bajnok már nem szerezheti meg a továbbjutást érő első két hely egyikét sem a csoportban – vasárnap este a szlovák Nitra ellen már csak a szép búcsú lesz a tét.

EURÓPA-KUPA- NŐK, 1. SZAKASZ, C-CSOPORT, ÚJVIDÉK

CD Indiana Games (spanyol)–Budaörsi SC 8:0

Odzsio–Dohoczki Nóra 11:3, 11:2, 11:4

Istrate–Madarász Dóra 11:5, 13:11, 11:5

Berzosa–Imre Leila 11:6, 11:5

CSM Constanta (román)–SK SOG Nitra (szlovák) 8:4