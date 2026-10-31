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Gazdag Ferenc a Magyar Tollaslabda-szövetség új elnöke

2026.10.31. 19:50
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Fotó: Magyar Tollaslabda-szövetség
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Magyar Tollaslabda-szövetség Gazdag Ferenc tollaslabda
Gazdag Ferencet választotta meg új elnöknek a Magyar Tollaslabda-szövetség (MTLSZ) szombaton.

Joó Melinda főtitkár arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a magyar nemzetközi bajnokság helyszínén, a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban megtartott rendkívüli közgyűlésre azért volt szükség, mert a tavaly március 2-án online lezajlott közgyűlés miatt a Szegedi Tisza Sportegyesület a Fővárosi Törvényszékhez fordult. A másodfokú ítélet szerint az elsőfokú bíróságként eljáró testület hatályon kívül helyezte a tisztújítás határozatait, mivel az online közgyűlésen a jegyzőkönyv hiányosságai miatt nem volt ellenőrizhető a tényleges határozatképesség, a tisztségviselők megválasztásához szükséges egyszerű szótöbbség pedig bizonyíthatóan nem valósult meg a leadott szavazatok száma alapján.

Szombaton 38 egyesület részvételével zajlott le a rendkívüli közgyűlés – amelyben nem minden egyesület egy szavazattal rendelkezik –, és amely 45 szavazattal Gazdag Ferencet választotta meg az MTLSZ elnökének. Muhari Márton László 9 voksot kapott.

Kapitány Péter – aki 2021. február 14. óta vezette a szervezetet – nem indult újra, őt az elnökségbe választotta be a közgyűlés. Rajra kívül Bálint Rebeka, Nagy-Szabó Levente, Nagy Krisztián, Oláh János, Morvai István, Ilcsik Huba és Fehér Róbert került még az elnökségbe.

Magyar Tollaslabda-szövetség Gazdag Ferenc tollaslabda
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