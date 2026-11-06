Vissza a gyökerekhez: új korszak kezdődik tollaslabdában

„Aki elsőként ér el tizenöt pontot, megnyeri a játszmát. […] A mérkőzés győztese, aki a három játszmából kettőt megnyer.”

A viktoriánus kor meghatározó hetilapja, a The Field 1873-ban közölte a tollaslabdázás szabályait, a fenti idézet a murree-i változatból, az úgynevezett Simla-szabályzatból származik. Azóta eltelt több mint másfél évszázad: sokáig a férfiak 15, a nők 11 pontig játszottak, a 2000-es években viszont drasztikus változásokat eszközöltek. Már minden labdamenetből szerezhető pont, hosszabbítást nem lehet kérni, de két ponttal kell nyerni – és még sorolhatnánk. Az eladhatóság és a kiszámíthatóság címén próbálkoztak hetes szettekkel (három nyert játszmáig), majd bevezették a 3x21-es rendszert, amelyet az elmúlt húsz évben alkalmaztak.

Januártól új korszak kezdődik a sportágban, a nemzetközi szövetség (BWF) visszatér a 15 pontos játszmákhoz – a győzelemhez továbbra is két szettet kell megnyerni. A szervezet horsensi közgyűlésén nagy többséggel fogadták el a javaslatot, amelyet többek között azzal indokoltak, hogy a módosítás révén szorosabb játszmákra lehet számítani. Fontos szempont továbbá, hogy ne húzódjanak el a mérkőzések, könnyebb legyen tervezni a közvetítésekkel. A BWF thaiföldi elnöke, Khunying Patama Leeswadtrakul elismerte, hogy a változás aggodalmat kelthet, de úgy véli, a döntés nem változtatja meg a sportág alapvető természetét.

„Teljesen máshogy kell hozzáállnunk az edzésekhez. A jó állóképesség továbbra is elengedhetetlen, de azáltal, hogy rövidebbek lesznek a játszmák, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a robbanékonyságra. Az első labdamenetek jelentősége is felértékelődik, hét-kettes hátrányból például sokkal nehezebb lesz fordítani, mint eddig – mondta lapunknak a világranglista 107. helyén jegyzett Kőrösi Ágnes. – Külföldi ligában már játszottam az új rendszerben, sokak szerint illeszkedik a stílusomhoz, én viszont egyelőre nem érzem magaménak. Az első hónapokban könnyen borulhat a papírforma, a ranglista ötvenedik és százötvenedik helye között bárki megverhet bárkit, de a közvetlen élmezőnyben nem számítok nagy átrendeződésre.”

A magyar játékos nem tartja ideálisnak, hogy másfél évvel a Los Angeles-i olimpia előtt változtatnak, szerinte a sportág veszíthet a varázsából. A rövidebb játszmák ugyanakkor megkönnyíthetik a pályafutásuk végén járó játékosok dolgát – az újítással igencsak szkeptikus 44 éves legenda, a malajziai Lee Chong Wei ironizált is a visszatérésével.

„Fizikailag nagyon megterhelő, ha ugyanazon a napon két-három meccset kell játszani – hangsúlyozta Joó Melinda, a honi szövetség főtitkára, akivel a magyar nemzetközi bajnokságon beszélgettünk. – Vannak olyan játékosok, akik az első pontokat az ellenfél megismerésére fordítják, és a második, harmadik szettre kerülnek csúcsformába. Nekik kicsit nehezebb az átmenet, de alkalmazkodni kell az új rendszerhez.”

Ahogy a tollaslabdának is alkalmazkodnia kell a felgyorsult világhoz – már csak az a kérdés, a tizenötös játszmák jelentik-e a megoldást.