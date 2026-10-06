A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj hatodik évadának (amely 2026 szeptemberétől 2027 augusztusáig tart) első kiírásában

triatlon-, evezős- és teniszedző került a jelöltek közé.

Íme, szeptember hónap kiválasztottjai!

CSER GÁBOR triatlonedző, a terepkerékpáros (cyclocross) nemzeti csapat 44 esztendős szövetségi kapitánya hazánk egyik első válogatott mountain bike-osa volt, de versenyzett az országúti és a cyclocrossszakágban is, számos nemzetközi eseményen indult. Az edzői pályafutása 2009-ben indult, ekkor kezdett el a 13 éves Dina Mártonnal foglalkozni (2018 végéig dolgoztak együtt), akiből Magyarország egyik legmagasabban jegyzett országúti kerékpárosa vált. 2016-tól 2021-ig a cyclocross-válogatott szövetségi kapitánya volt, 2019 és 2020 között a mountain bike-osok nemzeti csapatát is irányította. Együtt dolgozott Vas Kata Blankával, aki ekkoriban két U23-as vb-ezüstérmet szerzett, egyet-egyet az imént említett szakágakban. Szabadúszó edzőként dolgozik, számos utánpótláskorú versenyzővel működött együtt; eredményes tanítványai közé tartozik Buzsáki Virág, Kiss Benedek, Helmle Mátyás, Zsembery Boldizsár. 2022-ben a triatlonos Szalai Fanni felkészülését is elkezdte segíteni, a szakmai kapcsolat azóta is tart; Cser a kerékpározásáért felel, de ő javasolta a fiatal felkészülésében azt a nézőpont- és struktúraváltást, ami az eredmények alapján bevált. Szalai 2023-ban robbant be, 15 évesen rendre eredményesen szerepelt az idősebbek között, a felnőttek mezőnyében is bontogatta a szárnyait. A teljesség igénye nélkül az eddigi korosztályos eredményei: ifjúsági Európa-bajnok, junior Európa-bajnok, kétszeres junior vb-ezüstérmes (2024-ben és 2025-ben), miközben az utánpótlás-mixváltóval is állt már világverseny dobogóján. A legjobb eredményeit 2026-ban érte el, elsőéves juniorként rendre a felnőttek között versenyezve, a mezőny legfiatalabbjaként nyert világkupát Tiszaújvárosban, Európa-kupákat, top 10-es helyezéssel (9. lett Hamburgban) debütált a WTCS-, vagyis a világbajnoki sorozatban a klasszisok között, míg a mixváltó-világbajnokságon ezüst-, az Eb-n aranyérmet ünnepelhetett a magyar négyes tagjaként. Futásban Csoma Ferenc, úszásban pedig dr. Egressy János segíti Szalai felkészülését; a szakemberek különböző irányból érkeznek, de együttműködnek a fiatal felkészítésében, folyamatos közöttük a kommunikáció.

A spanyolországi Pontevedrában szeptemberben megrendezett triatlon-világbajnokságon

Szalai Fanni magabiztos versenyzéssel, rajt-cél győzelmet aratva szerezte meg az aranyérmet a junior lányok egyéni versenyében,

majd az U23-as és junior mixváltó tagjaként második lett, így a magyar csapat legeredményesebbjeként zárta az eseményt.

Cser Gábor és tanítványa, a hazai triatlonsport kiemelkedő reménysége, Szalai Fanni Forrás Facebook

Cser Gábor:

„A megértés a legfontosabb. A mostani fiatalok sokkal fókuszáltabbak tudnak lenni egy adott témában, ha tényleg érdekli őket, és beleássák magukat.

A pozitív megerősítésben hiszek. A problémákról beszélni kell, lássuk, miben kell fejlődni, de sokkal jobb, ha a gyerek igazán megszereti a sportágát, mert nyomással semmi sem működik.

Ezen kívül a bizalom is kulcsfontosságú, a versenyzőnek hinnie kell az edzőjében, és akkor jönnek a jó eredmények is. Minden egyes szónak és mondatnak jelentősége van ebben a kapcsolatban.”

A junior-világbajnok Szalai Fanni így nyilatkozott az edzőjéről:

„Gábort nagyon jó edzőnek tartom. Hatalmas a tudása és a tapasztalata, folyamatosan fejleszti magát, tanul, és próbál minél több új dolgot megismerni. Nagyon szeretem benne azt is, hogy tényleg odafigyel rám, arra, hogy éppen hogyan érzem magam. Ha valami nem úgy megy, ahogyan kellene, vagy fáradtabb vagyok, akkor tudunk rajta változtatni. Nekem ez nagyon fontos, mert így azt érzem, hogy nem csak egy edzéstervet követek, hanem tényleg rám és az aktuális állapotomra van szabva minden. Bármikor kérdezhetek tőle, és ha valamit nem értek, elmagyarázza, mit miért csinálunk. Szerintem ettől én is sokkal tudatosabb lettem sportolóként, mert nemcsak elvégzem az edzéseket, hanem egyre jobban értem is, hogy mi a céljuk. Ami pedig nekem talán a legfontosabb, az a bizalom. Már több éve együtt dolgozunk, és ez idő alatt megtanultam teljes mértékben hinni benne. Látom, hogy a közös munka évről évre előre visz, ezért tudom, hogy jó kezekben vagyok. Szerintem egy edző és sportoló között nagyon fontos, hogy őszintén tudjanak kommunikálni. Úgy érzem, nálunk ez megvan, és ezért is tudunk ennyire jól együtt dolgozni.”

MOLNÁR ZOLTÁN, a Budapest Evezős Egyesület 65 éves vezetőedzője a legendás Gerevich Aladárnál kezdtett vívni. Ali bácsi nagy hatással volt rá, de négy év múltán sportágat váltott. Az olimpiai bajnok kenus, Tatai Tibor az édesanyja kollégája volt, éppen evezősöket edzett, így került a vízre. Több világbajnokságon vett részt, a Los Angeles-i olimpián is indult volna, de helyette csak a Barátság-versenyen lehetett ott… Szöulban a tizedik helyezett négypárvezős egység tagja volt. 1993-ban kezdett edzősködni; dolgozott Csepelen, az MTK-ban, a Danubiusban, 2005-ben egy éven át Vietnamban volt szövetségi kapitány. Két esztendővel később már a Budapest Evezős Egyesületben főállásban dolgozott. Neves tanítványa saját fia, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz, valamint a sportág első magyar világbajnoka, a kétpárban győztes Haller Ákos. Mint vezetőedző, természetesen utánpótláskorúakkal is foglalkozik, ő készítette fel a korábbi U23-as világbajnoki bronzérmes, Preil Vivient és Gadányi Zoltánát, a mostaniak közül Demkó Janka a legígéretesebb versenyzője. Hét évig tanított a Testnevelési Főiskola rekreációs tanszékén. Pályafutása elismeréseként nemrég megkapta a Magyar Edzők Társaságának Életműdíját.

Szeptemberben Molnár tanítványa, Demkó Janka, a Budapest Evezős Egyesület versenyzője

a spanyolországi U19-es beach sprint Eb-n a dobogó felső fokára állhatott.

Ezzel a szakág első magyar érmét szerezte, és ő az evezőssport első magyar ifjúsági Európa-bajnoka. Mixpárban negyedik, a felnőttek között a hosszú távú versenyen 12. lett.

Molnár Zoltán és a magyar evezőssportelső ifjúsági Európa-bajnoka, Demkó Janka Fotó: Molnár Zoltán

Molnár Zoltán:

„A fiatal versenyzők számára olyan közösséget kell teremteni, amelyre a sport szeretete a jellemző, és fontos, hogy ez a szemlélet kísérje végig egész pályafutásukat. Az a célom, hogy erre neveljem a tanítványaimat. Szerénytelenség nélkül mondhatom, az eddigi visszajelzések alapján sikerült is. Nagyon szeretek utánpótláskorúakkal foglalkozni, esetükben a munka nagy részét a pedagógia jelenti, míg a felnőtteknél inkább a pszichológia kerül előtérbe.

Meg kell értetni velük, hogy mit, miért csinálnak ebben a speciális sportágban, amelyben háttal kell versenyezni, a 2000 métert 250 csapással lehet megtenni, tehát van pihenőfázis, és egyáltalán nem mindegy, hogy az alatt mi jár egy evezősnek a fejében.

Hálás vagyok, hogy fiatalokat is edzhetek, és szerencsére az eredmények sem maradnak el.”

Az U19-es beach sprint Európa-bajnoki aranyérmes Demkó Jankát kérdeztük mesteréről:

„Az idén kezdtem el Molnár Zoltánnal dolgozni. Még ismerkedünk, de már e rövid idő alatt is bebizonyosodott, nagyon jól választottam. Ő az ország egyik legjobb edzője, nem véletlen, hogy nemrégiben életműdíjat kapott. Mindig kiemeli, hogy mi volt a jó, és csak utána beszél a hibákról, elmagyarázza, min kellene változtatni. Nagyon pozitív beállítottságú, figyel a versenyzőire. Mosonmagyarváron lakom, ott is sokat tréningezem, mindig megkapom tőle az edzéstervet. Amellett, hogy remek mester, rendkívül szimpatikus és kedves ember is.”

NAGY ZOLTÁN, a Magyar Tenisz Szövetség 51 éves edzője korábban játékosként volt, jelenleg pedig edzőként meghatározó szereplője a magyar teniszéletnek. Versenyzőként sokszoros magyar bajnok, junior Eb-bronzérmes, a Davis-kupa-válogatottnak is tagja volt. 2001 óta dolgozik edzőként, előbb az Idom Team (másik nevén: Ábris Tenisz Akadémia) utánpótlás-nevelésében tevékenykedett nyolc éven át. Ez idő alatt a később felnőttválogatottságig jutó Kellner Ádám volt a legsikeresebb tanítványa. Majd az Idom megszűnése után az MTK-nál vállalt szerepet hozzávetőleg egy évtizeden át. A nagy áttörés 2019-ben jött el a számára, amikor Jancsó Miklóssal közösen a hazai első számú férfi teniszező, Fucsovics Márton edzője lett. Számos nagy sikert értek el együtt: 2020-ban az Australian Openen és a Roland Garroson is a nyolcaddöntőig jutott Fucsovics, majd 2021-ben Wimbledonban érkezett el a szakmai csúcs, amikor is a legjobb nyolcig jutott. A Fucsoviccsal való közös munkával némileg átfedésben Nagy Zoltán 2022-től 2024-ig a magyar Davis-kupa csapat szövetségi kapitányi posztját is betöltötte. Az utóbbi időben részt vesz Gálfi Dalma felkészítésében is, aki az ő támogatásával tavaly Wimbledonban a harmadik fordulóig jutott egyesben. Nagy jelenleg a Magyar Tenisz Szövetség edzői stábjának a tagja, és több kiemelt ígéretnek (mások mellett Mokán István Damjánnak és Nemcsek Grétának) is ő irányítja a szakmai felkészülését.

Szeptemberben az olaszországi Parmában rendezték meg az U16-os teniszezők egyéni Európa-bajnokságát, amelyen Nagy Zoltán tanítványa, Mokán István Damján parádésan szerepelt. Ötödik kiemeltként

egészen a döntőig menetelt a kontinensviadalon, ami önmagában sportágtörténeti teljesítmény,

hiszen ezt megelőzően az U16-os Eb-k 1976 íródó történetében fiú egyesben magyar fiatal nem játszott finálét. A békéscsabai ígéret a 64 között sima győzelemmel indított a bosnyák Mahir Butkovic ellen (6:3, 6:0), majd az olasz Giorgio Ghiát is két szettben verte (7:5, 6:1). Ezután jött a nyolcaddöntőbeli maratoni csata a spanyol Ian Barroeta ellen; Damján 4 óra 50 perc alatt múlt felül riválisát 7:6, 6:7, 6:4-re. A magyar fiú nem állt meg itt, a legjobb nyolc között a holland Mats Juttéval szemben is nyerni tudott két játszmában (7:5, 6:2). A döntőbe jutás kapujában aztán újabb igencsak hosszúra nyúló, fordulatokban gazdag háromszettes összecsapás következett. A 3 óra 8 perces mérkőzésen Mokán 7:5, 4:6, 6:3-ra győzte le a német Miko Köppent, pedig a döntő szettben már dupla brékhátrányban is volt (0:3). Ám ezt követően nagyot hajrázott, és sorozatban hat gémet nyerve kivívta a fináléba kerülést. Az Európa-bajnoki címért az első számú kiemelt, holland Stan Put várt rá. Az aranycsatában érvényesült a papírforma: Damján nem bírt az U16-os Európa-ranglistát vezető hollanddal, és 6:2, 7:6 (7–4)-ra kikapott a döntőben, így ezüstérmesként fejezte be az Eb-t. Hozzátartozik a közelmúltbeli sikerek sorához, hogy egy hónappal korábban, augusztusban a Nagy Zoltán szövetségi edző által vezette U16-os fiúválogatott (Mokánnal, Fazekas Vencellel és Jóny Márkkal a soraiban) a korosztályos csapat Eb-n is jól szerepelt: bejutott a franciaországi nyolcas döntőbe, amelyben az előkelő negyedik helyet szerezte meg, és ezzel kvalifikálta magát a novemberi, egyiptomi U16-os világdöntőbe, a junior Davis-kupa elittornájára.

Nagy Zoltán és U16-os Eb-ezüstérmes teniszező tanítványa, Mokán István Damján Forrás: Tennis Europe/MTSZ

Nagy Zoltán:

„Mindennek az alapja, hogy a fiatal szeressen teniszezni, kihívásként tekintsen a sportra, motiváltan és a megfelelő alázattal álljon a mindennapi munkához.

Szigorú, következetes edzőnek tartom magam, a technikai elemek mellett igyekszem nagy hangsúlyt fektetni a játékosok mentális felkészítésére, a versenyzői képességek megerősítésére is.

A mai teniszben már sokan tudnak magas szinten játszani és fizikailag is felkészültek, éppen ezért a legfontosabb dolgok már fejben dőlnek el. Arra próbálom trenírozni a tanítványaimat, hogy nyomás alatt is kellő fókusszal, önhittel és magabiztosággal játsszanak.”

Az U16-os Eb-ezüstérmes Mokán István Damján így nyilatkozott mesteréről:

„Két évvel ezelőtt indult a közös munkánk, amikor elkezdtem egyre gyakrabban a Nemzeti Edzésközpontban készülni. Majd kis idő elteltével Békéscsabáról végleg Budapestre költöztem, és ő lett az állandó edzőm, alapvetően most már vele készülök a mindennapokban. Zoli nagyon felkészült szakember, hatalmas tapasztalata és szakmai tudása van, sokat látott már a nemzetközi porondon is. Mivel ő is teniszezett, méghozzá magas szinten, érződik rajta, hogy pontosan tudja, miről beszél, amikor a sportág mélységeiről van szó. Amikor edzeni kell, megköveteli a komolyságot, de a pályán kívül kellően laza, humoros is tud lenni, így megvan a tökéletes egyensúly, jó az összhang közöttünk.”

(Kiemelt képünkön balról: Cser Gábor, Molnár Zoltán és Nagy Zoltán)