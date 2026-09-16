Elfújta a szél evezőseink továbbjutását a beach sprint Eb-n

Túlzás lenne azt állítani, hogy Pétervári-Molnár Bendegúz a sors kegyeltje lett volna a La Línea-i beach sprint Eb-n. A lebonyolítás szerint előbb a selejtező első futamának első nyolc helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, majd a többiek egy újabb kört teljesítenek és innen is a legjobb nyolc jut tovább. Nos, háromszoros olimpikonunk előbb tizedik, majd kilencedik lett, azaz rendre centikkel maradt le a továbbjutásról.

A mix kétpárevezősben sem járt jobban, mert a feltámadó szél az első futamban túlsodorta őket Preil Viviennel és nem tudták jó irányból bevenni a bóját, így kizárták őket és a második futamban el sem indulhattak. Ugyan minden rosszban van valami jó, így Preil, aki a nők első futamában hetedik lett, s jutott egyből a 16 közé, legalább spórolt egy menetet, de sajnos a nyolcaddöntőben így is kikapott öt másodperccel a finn Tiia-Maria Rauttolától, és nem tudta megismételni tavalyi negyeddöntőbe jutását. Hiába, ezekhez a körülményekhez nem lehet a magyarországi versenyeken hozzászokni, a mieink ilyenkor, élesben tudnak csak tesztelni.

Felnőttevezőseink ezzel be is fejezték szereplésüket az Eb-n, folytatás egy hónap múlva a kínai világbajnokságon. Ami jó hír, hogy az ifjúsági olimpiára készülő versenyzőink viszont remekeltek: Demkó Janka és Moór Ádám egyaránt második lett a selejtező első futamában és nyolcaddöntős párharcukat is megnyerték, és mix kétpárevezősben is az ötödik helyen jutottak tovább, így ők érdekeltek lesznek a csütörtöki küzdelmekben is.