Nemzeti Sportrádió

A párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint Budapest komoly jelölt a 2036-os olimpia rendezésére

2026.10.14. 13:04
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Fotó: Getty Images
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olimpia NOB Olimpia 2036 budapesti olimpia
Budapest jó eséllyel indulhat a 2036-os olimpia rendezéséért folyó versenyben Sophie Lorant, a 2024-es párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint.

A francia sportvezető Étienne Thobois vezérigazgatóval együtt a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Magyarországra, hogy megosszák a rendezéssel kapcsolatos tapasztalataikat.

Magyarország egyik erőssége, hogy Budapest sikeresen megszervezett már számos sporteseményt. A másik, hogy a magyar sportszerető nép, ez nagyon fontos dolog. Az is előny, hogy Budapest valamilyen módon hasonlít Párizsra. A legtöbb létesítmény ugyanis már áll, nagyrészt a Duna környékén, szóval számos erőssége van Budapestnek

 – nyilatkozta Lorant az M4 Sport csatornának.

A párizsi seregszemle vezetői a játékok hosszú távú örökségét is kiemelték. A francia fővárosban az olimpiai falu lakásokká alakult, új sportlétesítmények jöttek létre, javultak a Szajnában a sportolási lehetőségek, és a rendezés a turizmusra és a foglalkoztatásra is jó hatást gyakorolt. Thobois hangsúlyozta a fenntarthatóság jelentőségét, és felidézte, a párizsi játékok célja az előző olimpiákhoz képest a karbonlábnyom felére csökkentése volt.

A rendezési tapasztalatok alapján a legnagyobb kihívások közé tartozik a különböző szereplők támogatásának megszerzése, valamint a lelkesedés fenntartása egy akár tíz éven át tartó projekt során. Thobois szerint az olimpiának nem szabad minden városi problémát megoldania, de megfelelő célok mellett jelentősen hozzájárulhat egy város fejlődéséhez.

A két szakember szerint Budapest számára a meglévő tapasztalatok és adottságok jelenthetik a legfontosabb kiindulópontot, a rendezésről szóló döntésnél pedig azt is mérlegelni kell, milyen fejlődési lehetőségeket nyithat meg az ország számára az olimpia.

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország – jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Az érdeklődőknek november végén kell tájékoztatást adniuk koncepciójukról a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszéléssorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novembere után célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt majd a világszervezet.

 

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