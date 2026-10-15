Az oroszok követelik, hogy a torna-vb ne legyen olimpiai kvalifikációs verseny

A NOB ajánlása szerint a 2028-as, Los Angeles-i játékok kvótaszerző versenyein a mindenkori szervezők adhatnak lehetőséget az ukrajnai háború miatt 2022-ben felfüggesztett orosz és fehérorosz sportolóknak az indulásra.

A jövő vasárnapig tartó rotterdami vb-ről már lehet indulási jogot szerezni a két év múlva esedékes olimpiára: a férfi és a női csapatverseny dobogósai jutnak kvótához. Oroszország augusztusban a legutóbbi, zágrábi Európa-bajnokságon a nőknél arany-, a férfiaknál ezüstérmes volt, azonban most három női kiválóságuk, az éremvárományos Angelina Melnyikova, valamint Viktorija Lisztunova és Anna Kalmikova nem kapott beutazási vízumot Hollandiába.

Degtyarev hangsúlyozta, mivel a világ élvonalába tartozó orosz tornászok nem vehetnek részt a torna-vb-n, ezért azt kérik a NOB-tól, illetve a WG-től, hogy fosszák meg a rotterdami világbajnokságot a kvalifikációs státuszától. Ezen kívül követelik „az orosz sportolók olimpiai kvalifikációs versenyeken való részvételének biztosítását”.

A Nemzetközi Tornaszövetség szerdán még azt közölte, kizárólag a holland hatóságok döntöttek arról, hogy megtagadják a vízumot a három orosz tornásztól, ezért nem tud magyarázatot adni arra, hogy miért utasították el a kérelmeket. Az orosz szövetség beszámolója szerint a hollandok azzal indokolták az elutasítást, hogy „a schengeni övezet egy vagy több tagállama a nemzetközi kapcsolataira nézve fenyegetésnek tekintette a sportolókat”.

Melnyikova a közösségi médiában közzétett videóban fejezte ki döbbenetét, megalázónak és igazságtalannak nevezve a helyzetet.

„Őszintén szólva fogalmam sincs, milyen érzelmek kavarognak bennem. Legbelül sírni akarok” – fogalmazott.

Hozzátette, az egész eljárás megzavarja a csapatot, és ezt a vendéglátó nemzet részéről tiszteletlenségnek tartja.

„Már mindenki ott van, mindenki ott edz, és visszatartanak minket, ez demoralizálja a csapatot. Ez szerintem csak valamiféle embertelen bánásmód. Nem hívatlan vendégek vagyunk ezen a világbajnokságon, megérdemeltük, hogy ott legyünk, de most akadályokat gördítenek elénk” – mondta az olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok Melnyikova, akinek a zágrábi indulása augusztusban csak az utolsó pillanatban dőlt el, ugyanis Horvátország – a korábbi elutasítást követően – mindössze három nappal a rajt előtt hagyta jóvá több orosz tornász vízumkérelmét.