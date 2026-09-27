Sportlövő ob: Péni István a világcsúcsnál jobb eredménnyel nyert

A magyar szövetség vasárnapi közleménye szerint ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. Az UTE versenyzője az alapversenyben is az élen végzett 591 körrel. A második helyen Pekler Zalán (Erődök Városa SE) végzett 355.9 körrel, míg a harmadikon Rácz Áron (BHSE) 343.3 körrel.

Csapatban az UTE lett a magyar bajnok 1753 körrel Péni István, Hammerl Soma, Fuglovics Armand összeállításban. Második a BHSE 1727, harmadik a MATE-GEAC volt 1712 körrel.

A nők 50 méter puska versenyében Szanja Vukasinovics (UTE) nyert 356.9 körös országos rekorddal. Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) lett a második hét tizeddel lemaradva, míg a harmadik helyen az alapversenyben 591 körrel az élen záró Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) végzett 345.2 körrel.

Csapatban az Erődök Városa SE diadalmaskodott Vintze Regina, Bajos Gitta, Miskolczi Julianna összeállításban 1753 körrel. A győztes gárda mindössze két belső tízessel előzte meg a szintén 1753 körös, második helyezett UTE csapatát, harmadik a MATE-GEAC 1728 körrel.

A 25 méter standard pisztoly open versenyszámban Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) lett a magyar bajnok 576 körrel. A második Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) 563, a harmadik Oskolás Imre (Tisza Volán SC) 557 körrel.

Csapatban a Tisza Volán SC győzött 1655 körrel Nagy Ákos Károly, Oskolás Imre, Bartók Csaba összeállításban. Második a BHSE 1628, harmadik a KSI 1625 körrel.

A férfiak 25 méter központi gyújtású pisztoly versenyszámában Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) diadalmaskodott 577 körrel. Második lett Nagy Tibor (BHSE) 559, harmadik Oskolás Imre (Tisza Volán SC) 556 körrel.

Csapatban a Nagy Ákos Károly, Oskolás Imre, Bartók Csaba alkotta Tisza Volán SC nyert 1679 körrel. A második BHSE 1626, a harmadik Délvidéki Lövészakadémia Szeged 1543 kört teljesített.