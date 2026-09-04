Ablonczy Orsolya: Minden gyereket a saját képességeihez kell mérni

Ablonczy Orsolya 1987-től az MHSZ Központi Lövészklubban, későbbi nevén a BPLE-ben kezdte sportlövő-pályafutását és a korosztályos évei alatt számos kiemelkedő sikert ért el a puskás szakágban. 1994-ben egyéniben és csapatban is junior Európa-bajnok lett, az akkor felállított junior Európa-csúcsa 2000-ig volt érvényben. Ez az esztendő különösen emlékezetes marad a számára, hiszen nem mellesleg a junior-világbajnokságon is ezüstérmes csapat tagja volt. Később felnőttválogatott lett és több országos bajnoki címmel büszkélkedhet. 2000-ben szerzett szakedzői diplomát, a következő évtől pedig a Pécsi VSK öttusaszakosztályában dolgozott lövőedzőként. 2011-től a Pécs Városi Lövészklub ügyvezető elnöke. A PVLK versenyzői kettős klubtagsággal szerepelnek a PVSK színeiben is, az edzőnő az utóbbi egyesületben szakosztályvezetői feladatkört lát el.

A szakember az aktív pályafutása során olyan ikonikus hazai sportlövőtrénektől leshette el az edzői fortélyokat, mint Szucsák László vagy Kissné Oroszi Edit.

A Magyar Sportlövők Szövetségében 2023 novembere óta tölti be az utánpótlás-szakágvezetői posztot és utazik a világ minden tájára a legígéretesebb magyar fiatalokat segítve a nagy nemzetközi megméretéseken.

„Az elsődleges edzői feladatomnak azt tartom, hogy a tanítványaimból kihozzam azt a legjobbat, ami bennük van – mondja Ablonczy Orsolya. – Ez mindenkinél mást jelent, hiszen minden gyereket a saját képességeihez kell mérni. Volt olyan versenyzőm, akin láttuk, hogy nem lesz belőle világ- és Európa-bajnok sportlövő, de még hazai szinten sem fog a kiemelkedők közé tartozni. Semmilyen nagyobb eredménybeli célt nem tudtunk kitűzni a számára, de mindent precízen, lelkiismeretesen megcsinált, amit megbeszéltünk és magához képest hatalmas fejlődést mutatott. Az egyik versenyen tizenhét körös egyéni csúcsot lőtt, amivel még egy bronzérmet is elcsípett. Nem felejtem el azt a ragyogó mosolyt, amellyel kilépett a lőállásból és az arcán látható boldogságot, amely abból fakadt, hogy megcsinálta, amit kértem tőle. Nagy örömet tudtunk neki szerezni és ez nekem ugyanolyan siker, mint amikor valaki vébén vagy Eb-n nyer aranyat.

A befektetett munka mindig arányosan megtérül és arra tanítom a fiatalokat, hogy ez nemcsak a sportban, hanem az élet bármely területén így van. Az edzőnek, a pedagógusnak pedig abban kell segíteni a gyereket kiteljesedni, ami érdekli őt és örömet szerez neki, ami iránt elkötelezett.

Ablonczy Orsolya Forrás: MSSZ

Ablonczy Orsolya elmondta, hogy a korosztályos világversenyekre természetesen a felkészítők és a versenyzők is azért mennek, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. A magyar fiatalok az idén is számos bravúros szereplést mutattak be a nemzetközi porondon, minden Eb-n több alkalommal álltak dobogóra, egyedül a junior-világbajnokságon nem szerzett érmet a küldöttségünk és emellett nem is megy el szó nélkül a szakágvezető.

„Nyilván szövetségi szinten fontos, hogy kifelé milyen eredménysort tudunk felmutatni, hiszen az utánpótlássikerek is egyfajta visszajelzései a munkánknak.

Viszont hosszútávon gondolkozunk a gyerekekkel, ezért ha még el is maradnak az érmek egy-egy versenyen, de látjuk a folyamatos fejlődést, akkor nem inog meg a bizalom.

Több alkalommal láttuk az idén is, hogy valaki a vébén, Eb-n tudta megjavítani az egyéni csúcsát és ez igen előremutató. Nagyon sok ügyes versenyzőnk van, akik szép eredményekre képesek, ezzel együtt az idei, suhli junior-világbajnokságon mutatott visszafogott szerepléssel foglalkozni szükséges. Össze kell ülnünk a kollégákkal és átgondolni, hogy mit tehetünk a korosztályt korábban jellemző sikerességünk visszaállításának érdekében. A feladat nem egyszerű, mert a néhány magas szintre törő, nagyon eredményes országgal tartani a lépést számos, többek között jelentős anyagi vonzattal is jár. De meg kell vizsgálnunk, hogy miként lehetünk képesek javulni és az elitben maradni.”

Az edzőnő természetesen nemcsak a válogatottban, hanem a PVSK-ban is igyekszik minél több fiatalnak egyengetni az útját. Kiemelkedő puskás tanítványai közé sorolhatjuk az idén 10 méteren U18-as Európa-bajnoki címet szerző Hegedüs Abigélt, az U18-as 10 m-es Eb-n csapatbronz-, az 50 m-es Eb-n csapatezüstöt kiérdemlő Baksics Dánielt és azt a sokra hivatott Bozsolik Saroltát is, aki szemtembertől teljes sportösztöndíjjal kezdte meg tanulmányait a Texas Christian University-n.

„Nagyon örülök, hogy a pécsi klub fiataljai szép eredményeket érnek el, Hegedüs Abigél U18-as Európa-bajnoki címe magáért beszél. Ő egy nagyon elkötelezett és ígéretes versenyző. Az ötven méteres versenyszámokban még van némi lemaradása, de nincs megugorhatatlan feladat a számára.”

(Kiemelt képünkön: Ablonczy Orsolya Forrás: MSSZ)