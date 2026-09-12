Nemzeti Sportrádió

Péni István kiváló eredménnyel győzött az 50 méteres puska vb-válogatón

2026.09.12. 19:09
null
Péni István (Fotó: Földi Imre, archív)
Címkék
Pekler Zalán Péni István sportlövészet
Péni István (UTE) 592 körös kiváló eredménnyel nyerte meg a férfiak három testhelyzetű puskás számát a sportlövők Fehér úti Nemzeti Lőtéren megrendezett 50 méteres világbajnoki válogatójának első napján.

A hazai szövetség szombati tájékoztatása szerint a második helyezett Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 581, a harmadik Hári Péter (BHSE) 580 kört teljesített a budapesti viadalon.

A nőknél a belső tízesek száma döntött az első hely sorsáról: Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) győzött 588 körrel és 30 belső tízessel, míg a második Dénes Eszter (UTE) ugyancsak 588 kört lőtt, de neki kettővel kevesebb belső tízese volt. Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) lett a harmadik 581 körrel.

Az alapverseny rangsorolt, döntőket nem rendeztek.

A válogató vasárnap folytatódik. A novemberi, dohai világbajnokság lesz sportlövészetben az első világverseny, amelyen már olimpiai kvótákat osztanak Los Angelesre.

 

Pekler Zalán Péni István sportlövészet
Legfrissebb hírek

Paralimpia 2028: megvan az első magyar kvóta!

Egyéb egyéni
2026.09.10. 10:08

Koronglövő ob: Nyitrai Anna, Nemes Áron és Hegyi Norbert egyéni aranyérme

Egyéb egyéni
2026.09.06. 20:30

Iráni sikerek a KSI-kupa nemzetközi sportlövő viadalon

Egyéb egyéni
2026.09.06. 19:36

Sportlövő vb-válogató: Fábián és Pekler remekelt

Egyéb egyéni
2026.09.05. 19:43

Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok olasz sportlövő

Egyéb egyéni
2026.08.24. 11:06

A sportlövő Péni István Európa-rekorddal lett ezüstérmes a kínai vk-versenyen

Egyéb egyéni
2026.07.26. 12:26

Sike József aranyérmes az 50 méteres 40 vegyes számban a mozgócéllövő-vb-n

Egyéb egyéni
2026.07.25. 17:24

Sike József ötödik lett a mozgócéllövő-vb-n

Egyéb egyéni
2026.07.24. 21:37