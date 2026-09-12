Péni István kiváló eredménnyel győzött az 50 méteres puska vb-válogatón

Péni István (UTE) 592 körös kiváló eredménnyel nyerte meg a férfiak három testhelyzetű puskás számát a sportlövők Fehér úti Nemzeti Lőtéren megrendezett 50 méteres világbajnoki válogatójának első napján.
A hazai szövetség szombati tájékoztatása szerint a második helyezett Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 581, a harmadik Hári Péter (BHSE) 580 kört teljesített a budapesti viadalon.
A nőknél a belső tízesek száma döntött az első hely sorsáról: Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) győzött 588 körrel és 30 belső tízessel, míg a második Dénes Eszter (UTE) ugyancsak 588 kört lőtt, de neki kettővel kevesebb belső tízese volt. Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) lett a harmadik 581 körrel.
Az alapverseny rangsorolt, döntőket nem rendeztek.
A válogató vasárnap folytatódik. A novemberi, dohai világbajnokság lesz sportlövészetben az első világverseny, amelyen már olimpiai kvótákat osztanak Los Angelesre.
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