Péni István kiváló eredménnyel győzött az 50 méteres puska vb-válogatón

A hazai szövetség szombati tájékoztatása szerint a második helyezett Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 581, a harmadik Hári Péter (BHSE) 580 kört teljesített a budapesti viadalon.

A nőknél a belső tízesek száma döntött az első hely sorsáról: Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) győzött 588 körrel és 30 belső tízessel, míg a második Dénes Eszter (UTE) ugyancsak 588 kört lőtt, de neki kettővel kevesebb belső tízese volt. Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) lett a harmadik 581 körrel.

Az alapverseny rangsorolt, döntőket nem rendeztek.

A válogató vasárnap folytatódik. A novemberi, dohai világbajnokság lesz sportlövészetben az első világverseny, amelyen már olimpiai kvótákat osztanak Los Angelesre.