Nemzeti Sportrádió

Sportlövő Masped-kupa: Péni István remekelt légpuskában

2026.09.16. 15:20
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Péni István (Fotó: Árvai Károly)
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Péni István Masped-kupa sportlövészet légpuska
Péni István az alapversenyben és a döntőben is nagyszerű teljesítményt nyújtva győzött a férfi légpuskások között az V. Masped Shooting Cup nemzetközi sportlövőverseny csütörtöki nyitó napján.

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló viadal első napján az olimpiai számok közül a férfiak és nők légpuskaversenyeire került sor.

A férfiaknál Péni a 60 lövéses alapversenyt kiemelkedő, 632,8 körös teljesítménnyel fejezte be az első helyen, majd a fináléban 253.8 körrel végzett az élen, 1.6 körrel megelőzve a szlovák Patrik Jányt. Az alapversenyben Pekler Zalán 630.6 körrel lett második, majd a fináléban az ötödik helyet szerezte meg.

A nőknél az alapban a török Elif Berfin Altun volt a legjobb 631.3 körrel, mögötte Dénes Eszter következett a második helyen 630.8 körös teljesítménnyel. Az UTE puskása aztán a döntőben remekelt és 254 kört lőve megszerezte az aranyérmet. A második helyen a szerb Alekszandra Sztojadinovics zárt 253 körrel, a harmadikon pedig Vintze Regina 230.7-del. A fináléban Mészáros Eszter és Nagybányai-Nagy Anna is érdekelt volt. Előbbi az ötödik, utóbbi a hetedik lett.

 

Péni István Masped-kupa sportlövészet légpuska
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