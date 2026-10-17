„A kitűzött célt elértük” – Tóth Krisztián a cselgáncs-világbajnokságról

Alaposan körbejártuk már a cselgáncs-világbajnokságon történteket, az elnöki aspektus azonban hiányzott a teljes képhez – eddig. Az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián először vett részt a Magyar Judo Szövetség vezetőjeként a sportág legnehezebb versenyén, így már nem a saját, hanem a magyar válogatott teljesítményét értékelte az azerbajdzsáni viadal után.

„A célt, amit kitűztünk magunk elé – a két pontszerző helyezést – elértük, a fiúkkal kapcsolatban azonban van bennem némi hiányérzet, hiszen láthatóan erősebb most a női szakágunk – kezdte értékelését Tóth Krisztián. – A szakembereink azon dolgoznak, hogy csökkenjen a különbség, azzal párhuzamosan, hogy a női szakágat is tovább fejlesztjük. Kriza Anna mérkőzése a harmadik helyért meglepetés volt, akár bronzérmet is nyerhetett volna. Úgy tűnik, nála eljött az áttörés, és ha továbbra is ezt a lendületes, agresszív dzsúdót láthatjuk tőle, akkor az eddig kalkuláltakhoz képest plusz egy olimpiai kvótával számolhatunk. Gyertyás Róza jó szereplése már inkább várható volt, bejutni a legjobb nyolcba mindig nagy fegyvertény. Ha a szorgalma és a hozzáállása nem változik, újabb sikerekre számíthatunk tőle. Pupp Réka talán még nagyobb kaliberű versenyző, de érezhető volt, hogy a sérülése után még »nem talált vissza a szőnyegre«. Csüggednie azonban nem szabad, hiszen többre képes ennél. A férfiaknál a könnyűsúlyú kategóriákat a posztszovjet országok sportolói uralják, ebben a mezőnyben irtózatosan nehéz érvényesülni, fel kell kötniük a gatyát a srácoknak. A 73 kilós versenyzőink még rutintalanok, a 90 kilósoknak rengeteget kell dolgozniuk, ahogy Vég Zsombornak is, akinek most nagyon szerencsétlen volt a sorsolása, a későbbi világbajnok ejtette ki. Azért dolgozunk, hogy a fiúk, lányok megkapják, amire szükségük van a fejlődéshez, érezzék, hogy támogatjuk őket”.

Tóth Krisztián (Fotó: Török Attila)

Bakiban a férfi versenyzőinknek nem termett sok babér, nyolcan összesen négy meccset nyertek meg. Ki a szerencsétlen sorsolás, ki a sorozatos sérülések miatti edzéshiány, ki pedig egyszerűen az erősebb ellenfél miatt esett ki, de valóban szembetűnő volt, hogy a női szakágunk jóval eredményesebb. Ennek okairól is kérdeztük Tóth Krisztiánt.

„Rengeteg helyen szeretik a dzsúdót, és – remélem, nem haragszanak meg a hölgyek, ha ezt mondom – a férfimezőny telítettebb, nehezebb, mint a női. A sportágunk rengeteg országban kötődik a hadsereghez, rendőrséghez, ezen foglalkozásokban hagyományosan több a férfi. Ráadásul a lányok tudnak könnyebb fiúkkal edzeni, utóbbiaknak sokszor nehéz partnert szerezni. A mai napig előfordul, hogy én állok be a srácokhoz gyakorolni. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, ha sokat utazik a válogatott, és nemzetközi mezőnyben gyakorol, ami hasznára válik. Ezzel párhuzamosan igyekszünk Magyarországra is hozni a riválisokat. Azt is látni kell, hogy Pupp Réka kivételével szinte mindenki honvédos, aki eredményes, nagyon jó munka folyik a csapatnál.”

Tóth Krisztián 2025-ben még nemzetközi színtéren is versenyzett, idén májusban azonban megválasztották a sportági szövetség elnökének, így „szögre akasztotta a dzsudogit”. Azóta hazánk már Grand Slamet is rendezett, világbajnokságon azonban most kísérte először vezetőként a válogatottat, így abba is beavatott, milyen immár a szőnyeg mellől figyelni.

„Sokat beszélek mostanában erről, és bevallom, hiányzik az izgalom, az adrenalin, ami a versenyzéssel járt. Ugyanakkor be kell látnom, hogy az odáig vezető utat már nem tudnám becsülettel végigjárni úgy, hogy aztán még eredményes is legyek. Az idő múlását abból is látom, hogy már más helyzetből nézem a versenyeket, de szerencsésnek érzem magam, hogy továbbra is részese lehetek ezeknek az eseményeknek, még ha más szerepben is.”