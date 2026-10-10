Inal Taszojev lett a nehézsúlyúak világbajnoka cselgáncsban

HA CSAK EGYETLEN olyan nehézsúlyú dzsúdósunk lenne, amilyen az oroszoknak kettő és az azerieknek három is van, már közelebb állnánk ahhoz, hogy össze tudjunk állítani egy versenyképes vegyes csapatot. Az említett két országból összesen öt sportoló jutott be a baki cselgáncs-világbajnokság egyéni küzdelmeinek utolsó napján a +100 kilogrammos súlycsoport legjobb nyolc helyezettje közé. A döntő szó szerint és átvitt értelemben is a gigászok harca volt, a világranglista-1. Inal Taszojev csapott össze a harmadikkal, Ushangi Kokaurival. A hazai közönségnek nem adatott meg, hogy újabb aranyéremnek örülhessen, de így is egy ezüsttel és egy bronzzal fejezték be az egyéni küzdelmeket az azeri dzsudokák.

A női mezőnyben a +78 kilósok világranglistáját vezető izraeli Raz Hershko meglepetésre kikapott az elődöntőben 19 éves dél-koreai riválisától, így az aranyéremért Li Hjeon Dzsi, és a franciák kétszeres olimpiai bronzérmese, világbajnoka, kilencszeres Grand Slam-győztese, Romane Dicko küzdött meg. Nos, úgy tűnik, új királynője lehet a súlycsoportnak, mert a dél-koreai a francia klasszist is legyőzte, méghozzá mindössze két és fél perc alatt, két vazaarival. Linek az ifjúsági és a junior után már felnőtt világbajnoki címe is van.

A magyar válogatott nem nevezett nehézsúlyú versenyzőt sem a férfiak, sem a hölgyek mezőnyébe, de elképzelhető, hogy az ifjúsági Európa-bajnok Csermák Dániel személyében előbbi szakágban hamarosan ismét lehet dzsúdósunk a felnőttek között. A DVTK +100 kilogrammosa még csak 18 éves, de ha nem hátráltatják sérülések, előbb-utóbb beküzdheti magát a legjobbak közé, és betöltheti azt az űrt, ami Sipőcz Richárd kényszerű visszavonulása miatt keletkezett a súlycsoportban. A győri dzsúdós válla még 2024 áprilisában sérült meg, ami után megműtötték, de nem jött annyira rendbe, hogy folytatni tudja a versenysportot, és nagyjából egy évvel a beavatkozás után bejelentette, hogy abbahagyja a dzsúdót.

A világbajnokság egyéni küzdelmei szombaton véget értek, a versenynapon nem lépett szőnyegre honfitársunk, ahogy vasárnap sem fog, amikor a vegyes csapatok küzdelmeit rendezik meg.

CSELGÁNCS-VB, BAKI

Férfiak. +100 kg. Világbajnok: Inal Taszojev (Oroszország), 2. Ushangi Kokauri (Azerbajdzsán), 3. Kanan Nasibov (Azerbajdzsán) és Lukás Krpálek (Csehország). Nők. 78 kg. Vb: Li Hjeon Dzsi (Dél-Korea), 2. Romane Dicko (Franciaország), 3. Raz Hershko (Izrael) és Marija Ivanova (Oroszország)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap: vegyescsapat-világbajnokság

8.00: selejtezők

16.00: 3. helyért, döntő