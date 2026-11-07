Cselgáncs: hetedik helyen végzett a magyar válogatott a vegyes csapat Európa-bajnokságon

A mieink a 16 között Fehéroroszország ellen kezdtek, és 4:2-re nyertek. A párharc során Gombás Bálint (73 kg), Varga Brigitta (70), Csermák Dániel (+90) és Igaz Laura (57) nyert, míg Kiss Levente (90) és Sági Nikolett (+70) vesztesen hagyta el a tatamit. A legjobb nyolc között a georgiaiak (grúzok) következtek, akik ellen csak két mérkőzést sikerült hozni Varga Brigitta és Huszár Regina (+70) révén, Miklósvölgyi Dániel (90), Csermák Dániel, Igaz Laura és Gábor Áron (73) viszont kikapott.

A bronzéremig tartó vigaszágon a nemzeti csapat a házigazdákkal csapott össze, akik ellen egyetlen meccset sem sikerült nyerni, a szerbek 4:0-val jutottak tovább. Ebben a csatában magyar részről Kiss Levente, Huszár Regina, Csermák Dániel és Igaz Laura volt érdekelt. A válogatott ezzel a 7. helyen zárt.

A vegyes csapat Eb-t az idén az egyéni küzdelmektől külön rendezték meg, annak a tornának Tbiliszi adott otthont április 16. és 19. között.

(MTI)