Óriási bravúrok után Kriza Anna a bronzéremért csatázhat a cselgáncs-vb-n

Az első fordulóban két, a 63 kilogrammos súlycsoportban magasnak számító hölgy harca volt Kriza Annáé és Pej Csun Jüané. A magyar lányon egyáltalán nem látszódott megilletődöttség, hiába most lépett először szőnyegre felnőtt-vb-n. Ellenfelét hamar meg is intették, minimális előnye tudatában pedig nem változtatott aktív, győzelemre törő dzsúdóján. Alig telt el egy perc, amikor a földön riválisa mögé került, és olyan erővel fojtotta, hogy a tajvani kénytelen volt lekopogni, feladni az összecsapást.

A legjobb 32 között az ukrán születésű, de a közelmúltban azeri színekre váltó Hanna Zaytseva volt az ellenfele, ezért a közönség ellene volt. Zúgott az „A-zer-baj-dzsán!”, de Kriza Annát ez egy cseppet sem zavarta, ugyanazzal az eltökéltséggel lépett szőnyegre, mint az első körben. Hozzáállása egyáltalán nem változott, ezúttal viszont még inkább fölényben dzsúdózott, mint a tajvani ellen.

A 19 éves Zaytsevának korábban még nem volt meccse felnőtt-vb-n, így Kriza már eggyel tapasztaltabb volt nála, de nem ez, hanem a kettejük között lévő technikai és fizikai különbség döntött a magyar lány javára. Rögtön combdobással próbálkozott, ezt még kivédte az ukránból lett azeri, majd nem sokkal később már földet fogott, pontot azonban még nem kapott, csak sidóelőnybe került Kriza Anna. Alacsonyan tartották a súlypontjukat, és éppen, amikor Zaytseva megpróbált felegyenesedni, Kriza ledöntötte – ez már jukót ért. Nagyjából két perc volt hátra, amikor újra eredményesen dolgozott a Honvéd dzsudokája a földön, és – a hazai szurkolók legnagyobb bánatára – az azeri lány kénytelen volt feladni a meccset, hogy kiszabaduljon a szorításból.

Kriza Anna (kékben) nagyot menetelt Bakiban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kriza következő ellenfele a nyolcaddöntőben a világranglista-6. Iva Oberan volt, akitől márciusban a tbiliszi Grand Slamen aranyponttal kapott ki.

A horvát rivális ezúttal is már vazaarival vezetett, de ereje és hite is maradt a magyar lánynak, egy pillanatra sem adta fel, és még a 4 perc lejárta előtt egyenlített. A hosszabbításban aztán a szívünkhöz kaphattunk, mert hiába tűnt egyértelműnek, hogy Kriza szerzett pontot, a bíró Oberannak ítélt jukót. A videó azonban tisztázta a helyzetet, az igazság és Kriza Anna győzött.

Ha a legjobb 16 között „szelvénygyilkos” győzelmet aratott Kriza Anna, akkor mit mondjunk arra, hogy a negyeddöntőben legyőzte és a vigaszágra taszította a francia olimpiai bajnokot, Clarisse Agbegnenou-t?

Bravúr, a javából, elképesztő siker, hihetetlen teljesítmény! Mindkét lány elképesztően erős, amikor összekapaszkodtak, egyikük sem mert kizárólag erre hagyatkozni, hiszen egy apró hiba, és máris megvan a baj. A baj jött is, először a franciának, jukót érően dobta el őt Kriza, aki igyekezett kihasználni magasságát, és a riválisa feje fölött átvetett karral megpróbálni fogást felvenni. Két sidót is kapott a magyar, de ami ennél is jobban fájt, jukóval kiegyenlített Agbegnenou.

Kriza intései tudatában nem engedhette meg magának, hogy kivárásra játsszon, de ez egyébként sem volt rá jellemző a versenynapon. Ahogy elkezdődött a hosszabbítás, egyből vazaarit érően eldobta a világklasszist, majd boldogan ugrott edzője, Szabó Tibor nyakába a szőnyeg mellett.

Az elődöntőben még nála is fiatalabb rivális állta útját Kriza Annának. Az izraeli Kerem Primóval korábban csak a juniorok között mérkőzött meg, akkor (is) az ellenfél nyerte meg párharcukat. Azerbajdzsánban kettejük összecsapását jobban kezdte Primo, az övénél fogta meg Krizát, ledöntötte, a bíró pedig némi hezitálás után jukót ítélt az akcióért. Előnye nem fogta vissza az izraelit, sőt, rákapcsolt, és két karját fogva áthúzta maga fölött a BHSE versenyzőjét, aki ekkor már nem tudott kiforogni az esésből, ipponnal ért véget a meccs.

Kriza Anna így délután a bronzéremért küzdhet meg a csehek kétszeres Eb-győztesével, Renata Zachovával.