Nagy dobásra készülnek a kínaiak a Los Angeles-i olimpián

A vasárnap zárult kontinentális viadalon Kína 341 érmet – 169 aranyat, 89 ezüstöt és 83 bronzot – nyert, így a küldöttség érthetően lelkendezve tért haza.

„Az idei Ázsiai Játékokon sikerült elérnünk céljainkat: teszteltük a csapatot, új tehetségeket fedeztünk fel, feltártuk a problémákat és átfogó elemzést folytattunk, ezzel is erősítve hitünket abban, hogy kiemelkedő eredményeket érhetünk majd el a Los Angeles-i olimpián – mondta Csang Hszin delegációvezető. – A nagojai játékok után azonnal az olimpiai felkészülésre összpontosítunk. Fokozzuk erőfeszítéseinket, hogy kevesebb gyenge pontunk legyen és javuljon a versenyképességünk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy megfeleljünk a Los Angeles-i kihívásoknak.”

Kína a legutóbbi, 1984-es Los Angeles-i olimpián 15 aranyat nyert, és negyedik lett a nemzetek rangsorában, igaz, a szovjetek és a keleti blokk országai – köztük a magyarok is – bojkottálták a játékokat. Négy évre rá, Szöulban csak öt aranyig jutottak a kínaiak, ami a 11. helyre volt elegendő. Az 1992-es barcelonai és az 1996-os atlantai játékokon egyaránt 16 első hely és negyedik pozíció jutott nekik az éremtáblázaton.

Az ezredfordulótól viszont jelentős előrelépés következett be: 2000-ben Sydneyben 28 (3. hely), 2004-ben Athénban 32 (2.), 2008-ban, házigazdaként Pekingben kereken 100 érem, köztük 48 arany és összetett első hely volt a mutató.

A 2012-es londoni játékokon 38 (2.), a 2016-os rióin 26 (3.), a 2021-es tokióin 38 (2.), míg a 2024-es párizsi játékokon 40 aranyérem és megint csak második hely a kínai eredménysor.