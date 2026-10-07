Nemzeti Sportrádió

Kriza Annára tajvani rivális vár a cselgáncs-vb első körében

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Baki
2026.10.07. 08:49
null
Kriza Anna (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
cselgáncs Kriza Anna cselgáncs-vb
Egyetlen magyar versenyző lép tatamira szerdán a cselgáncs-világbajnokságon Bakiban. A Honvéd 63 kilósa, Kriza Anna pályafutása első felnőttvilágbajnokságára készül.

Amíg a hazai nézők leginkább a négyszeres Grand Slam-győztes sztárjuk, a 81 kilós Zelim Tckaev miatt kígyóznak a Nemzeti Tornacsarnok bejáratánál a bebocsátást várva, addig mi leginkább Kriza Anna szereplésére vagyunk kíváncsiak. A BHSE 23 éves versenyzője élete első világbajnokságára készül a felnőttmezőnyben. Nincs is még komolyabb eredménye a felnőttek között, ifjúsági vb-n és U23-as Eb-n viszont nyert már egy-egy bronzérmet.

Első párharca igazi ki-ki meccs lesz Bakiban, hiszen világranglista-54.-ként a vr-53. tajvani Pej Csun Jüannnal csap össze. Hivatalos versenyen korábban még nem harcoltak, így egyikük sem tudhatja pontosan, mire számíthat a másiktól, ami ugyanúgy lehet előny, mint hátrány. Kriza egyébként a második Honvéd-sportoló, aki megméreti magát Azerbajdzsánban, előtte Gyertyás Róza (52 kg) képviselte a csapatot, ő a hetedik helyen végzett hétfőn.


 

 

cselgáncs Kriza Anna cselgáncs-vb
Legfrissebb hírek

Kedden is japán aranyak születtek a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
14 órája

Gábor Áron, Szabó Áron és Vég Luca is nyeretlenül esett ki a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
21 órája

Cselgáncs: halmozták az érmeket a juniorok a podgoricai Európa-kupán

Utánpótlássport
2026.10.05. 18:23

Taroltak az Abe testvérek: Uta hatodszor, Hifumi ötödször aranyérmes a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
2026.10.05. 17:45

Gyertyás Róza hetedik lett a cselgáncs-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2026.10.05. 12:52

Pupp Réka és Gyertyás Róza is bejutott a legjobb 16 közé a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
2026.10.05. 10:53

Pongrácz Bence a 32 között búcsúzott a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
2026.10.05. 10:24

Két 60 kilósunk hamar búcsúzott a cselgáncs-vb nyitó napján

Egyéb egyéni
2026.10.04. 20:20