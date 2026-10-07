Kriza Annára tajvani rivális vár a cselgáncs-vb első körében

Amíg a hazai nézők leginkább a négyszeres Grand Slam-győztes sztárjuk, a 81 kilós Zelim Tckaev miatt kígyóznak a Nemzeti Tornacsarnok bejáratánál a bebocsátást várva, addig mi leginkább Kriza Anna szereplésére vagyunk kíváncsiak. A BHSE 23 éves versenyzője élete első világbajnokságára készül a felnőttmezőnyben. Nincs is még komolyabb eredménye a felnőttek között, ifjúsági vb-n és U23-as Eb-n viszont nyert már egy-egy bronzérmet.

Első párharca igazi ki-ki meccs lesz Bakiban, hiszen világranglista-54.-ként a vr-53. tajvani Pej Csun Jüannnal csap össze. Hivatalos versenyen korábban még nem harcoltak, így egyikük sem tudhatja pontosan, mire számíthat a másiktól, ami ugyanúgy lehet előny, mint hátrány. Kriza egyébként a második Honvéd-sportoló, aki megméreti magát Azerbajdzsánban, előtte Gyertyás Róza (52 kg) képviselte a csapatot, ő a hetedik helyen végzett hétfőn.



