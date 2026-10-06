Nemzeti Sportrádió

Januártól a sportolók is az ekhót választókra általában vonatkozó szabályok szerint adóznak

V. H. L.V. H. L.
2026.10.06. 16:09
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Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
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Magyar Péter adószabályok Magyarország kormánya sport EKHO
Döntött a magyar kormány a vagyonadóról, a katáról, illetve a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-videójában.

Magyarország kormánya döntött a vagyonadóról, a katáról és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulással (ekho) kapcsolatos változásokról – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a keddi Facebook-bejegyzésében közzétett videóban. Utóbbival kapcsolatban a kormányfő közölte: ezentúl a sportolók is az ekhót választókra általában vonatkozó szabályok szerint adóznak majd.

„Az ekhót, azaz az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást újságírók, művészek, előadók, sportolók és más szakmák képviselői vehetik igénybe. Miközben azonban az általános értékhatár hatvanmillió forint, a hivatásos sportolóknál ezt az elmúlt években egészen ötszázmillió forintig emelték. Ennek 2027-től vége. Szeretjük a magyar sportot, és azon dolgozunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk és sportolónk legyen, de ehhez nincs szükség arra, hogy egy havi tíz-, húsz- vagy néha ötvenmillió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhós. Ezért a jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint mindenki másra, évi hatvanmillió forintig tudnak ekho szerint adózni” – fogalmazott a posztban a miniszterelnök.

 

Magyar Péter adószabályok Magyarország kormánya sport EKHO
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