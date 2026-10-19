Megmarad a sport támogatása, de az eddigi taorendszer megszűnik – jelentette be Magyar Péter

„Olyan támogatási rendszer kell, amelyben követhető, hova kerül a pénz, és számon kérhető, mennyiben szolgálja a gyermekek sportolását, a helyi közösségeket. (...) Megtartják a sport állami támogatását 453 milliárd forint értékben. De a sport-taotámogatás megszűnik, helyette 150 milliárd forint közvetlen állami támogatás lesz” – idézi a miniszterelnököt az utanpotlassport.hu.

„A sportban azt akarjuk, hogy minél több gyermek és felnőtt mozoghasson. A tehetség kibontakoztatása ne a szülő pénztárcájának nagyságán dőljön el” – tette hozzá Magyar Péter.

Mint arról szeptemberben beszámoltunk, az Állami Számvevőszék a taorendszer felülvizsgálatát javasolta.

Az ÁSZ értékelése szerint a támogatási forma egyik erőssége a sportösztönző hatása, amely jellemzően a sportcélú beruházásokon keresztül, illetve egy-egy nemzetközi sportrendezvény turisztikai bevonzó hatása által valósulhat meg.

Az ellenőrzés ugyanakkor rávilágítottak számos visszaélésre, szabálytalanságra is, több szervezet esetében is céltól eltérő, jogszabályellenes felhasználást tártak fel. Azokban az esetekben, ahol bűncselekmény gyanúja merült fel, az ÁSZ értesítette az illetékes hatóságokat.

Az ÁSZ a támogatási forma gyengeségeként azonosította, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagymértékben kitett ennek az állami forrásnak, főként erre alapozzák a működésüket, így rendszerszintű veszélyként fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek.

A támogatási forma nem teljesen tölti be ösztönző szerepét a további forrásbevonások vonatkozásában, így a támogatási rendszer esetleges átalakítása, illetve megszüntetése a taoforrásból finanszírozott szervezetek folyamatos, fenntartható működésére jelentős kockázatot hordoz – jelezték.

A sportot felügyelő belügyminiszter, Pósfai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a taorendszer felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre.