HLSZ: az ekho módosítása nem jelent nagy különbséget

A kedden nyilvánosságra hozott kormányhatározat alapján 2027. január 1-től átalakul a sportolók, köztük a futballisták évi 500 millió forintos határig terjedő ekhós (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) adózási formája. A bruttó összeg felső határa a jövő évtől 60 millió forintra csökken, és kérdés, hogy ez befolyásolja-e az élvonalbeli, esetleg a másodosztályban szereplő labdarúgók szerződtetését.

„Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a jogszabály szövege, gondolom, nem visszaható hatályú” – jelentette ki az MTI megkeresésére Horváth Gábor, a HLSZ főtitkára, majd hozzátette, meglátása szerint a jövő év elején esedékes változás „azokra a szerződésekre vonatkozhat, amelyeket ezek után kötnek meg.”

A szervezet 1990-ben alakult a hivatásos labdarúgók érdekeinek előmozdítása érdekében. Dolgozói hivatásszerűen képviselik a futballistákat az egyesületekkel, szövetségekkel szembeni érdekérvényesítés során. Horváth Gábor szerint a módosított adózási forma nem okoz majd tömeges elvándorlást a magyar futballból.

„A pontos válaszhoz azonban tudni kellene a tényleges adatokat, de a játékosok többsége így is a hatvanmilliós éves felső határ alatt keres majd” – fogalmazott. Véleménye szerint magyar futballista a szakmai előrelépés véget eddig is igyekezett külföldre szerződni, „talán a légiósok közül lesznek néhányak, akik a változtatás miatt nem a magyar ajánlatot fogadják el.”

A főtitkár jelezte, az adózás módosításáról már nincs mit tárgyalni, de a HLSZ szívesen egyeztetne a sportállamtitkársággal egyéb ügyekben.

„Az egyeztetés a játékosokkal folyamatos, de a HLSZ minden érdekelttel kész asztalhoz ülni, ami sajnos ritkán történik meg, holott rengeteg olyan szabályt hoznak, amely a labdarúgókra is vonatkozik” – hangsúlyozta és egyben hozzátette, hogy a HLSZ néhány hónapja felvette a kapcsolatot az új sportállamtitkársággal, ahonnan vissza is jeleztek, hogy később mindenképpen összeülnek egyeztetni.

„Az adózási módosítás mellett ugyanis érdemes lenne foglalkozni a játékosok egészségét befolyásoló sűrű versenynaptárral, az egységesen kötelező biztosítási konstrukció bevezetésével, a bérgarancia-alap létrehozásával vagy a játékosok alkalmankénti jogellenes befolyásolásával” – zárta a főtitkár.