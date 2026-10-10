Nemzeti Sportrádió

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Három magyar érem, Osváth Richárd és Nádasdy Anna is harmadszor dobogós a paravívó Eb-n

2026.10.10. 19:02
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Fotó: Facebook/Magyar Paralimpiai Csapat
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Osváth Richárd vívás paravívó Eb paravívás
Osváth Richárd a harmadik ezüstérmét nyerte szombaton a cardiffi kerekesszékes vívó Európa-bajnokságon.

A magyar sportoló a tőrözők A-kategóriájában ugyanúgy döntőbe jutott, mint egy nappal korábban kardban, de ezúttal is be kellett érnie a második hellyel, mivel a fináléban szoros mérkőzésen, döntő tussal maradt alul az olasz Emanuele Lambertinivel szemben.

A tőrben győztes Nádasdy Anna szintén harmadszor lett dobogós, ezúttal a női kard A kategóriájában az elődöntőig menetelt, így bronzzal gazdagította a gyűjteményét. Ugyanebben a számban a másik ágon Hajmási Éva fináléba jutott, ahol a lengyel Kinga Drozdz 15–3-ra nyert ellene.

Korábban Nádasdy és Osváth egyéni érmei mellett a Csarnai Liliána, Nádasdy, Gergely István, Osváth összeállítású vegyes tőrcsapat másodikként zárt, így a magyar csapat hat éremnél tart.

 

Osváth Richárd vívás paravívó Eb paravívás
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