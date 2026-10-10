Három magyar érem, Osváth Richárd és Nádasdy Anna is harmadszor dobogós a paravívó Eb-n

A magyar sportoló a tőrözők A-kategóriájában ugyanúgy döntőbe jutott, mint egy nappal korábban kardban, de ezúttal is be kellett érnie a második hellyel, mivel a fináléban szoros mérkőzésen, döntő tussal maradt alul az olasz Emanuele Lambertinivel szemben.

A tőrben győztes Nádasdy Anna szintén harmadszor lett dobogós, ezúttal a női kard A kategóriájában az elődöntőig menetelt, így bronzzal gazdagította a gyűjteményét. Ugyanebben a számban a másik ágon Hajmási Éva fináléba jutott, ahol a lengyel Kinga Drozdz 15–3-ra nyert ellene.

Korábban Nádasdy és Osváth egyéni érmei mellett a Csarnai Liliána, Nádasdy, Gergely István, Osváth összeállítású vegyes tőrcsapat másodikként zárt, így a magyar csapat hat éremnél tart.