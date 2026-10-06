Gábor Áron, Szabó Áron és Vég Luca is nyeretlenül esett ki a cselgáncs-vb-n

Világbajnokságon nincs könnyű sorsolás, Gábor Áron Ázsiai Játékok-győztes, Szabó Áron pedig a felnőttmezőnyben négyszeres Afrika-bajnok riválissal került össze már a 64 között. Egyikük meccse sem volt előre lefutott, a mindössze 22 éves Gábor vazaari előnybe is került Kazbek Naguchev ellen, az orosz származású, Arab Emírségek színeiben versenyző rivális azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Hiába tűnt úgy, hogy földön is Gábor akarata érvényesül, mégis a tatamin fekve érte a veszte.



„Egy belső combdobást csináltam, mert számítottam rá, hogy úgy indul majd ahogy, és meg tudom kontrázni. Nagyon hajlékony, én sokkal kevésbé vagyok az, tudtam, hogy meg kell gátolnom, hogy bejöjjön alám, ez sikerült, és el tudtam dobni, ezzel kerültem előnybe. Aztán kivédtem egy nehéz helyzetet a szőnyegen, de a következő indításomnál befűzte a karját az enyém alá, átforgatott, kiszedte a lábát az enyéim közül, és leszorított. Az elsőből még épp időben kijöttem, azzal csak egyenlített, de utána visszavette az irányítást, és lent tartott addig, amíg megnyerte a meccset. Nagyon ügyesen rögzítette a kezeimet, hogy ne tudjak védekezni, hiába próbálkoztam, ilyen szorításból már nem tudtam kijönni. Nagyon egyszerű technikái vannak, de azokat elképesztően pontosan csinálja” – mondta Gábor Áron kiesése után.



Szabó Áron mérkőzése máshogy alakult, a tatabányai dzsudoka párharca kevésbé volt eseménydús, de az egyetlen pontot érő akciót ellenfele hajtotta végre, más kérdés, hogy a lelátóról – és a szőnyeg egyik feléről is – úgy tűnt, már mate, vagyis a harc megállítása után. Az algériai mégis pontot kapott, és azzal a véleményes vazaarival meg is nyerte a meccset.



„Nagyon faramuci helyzet volt, kimentünk a szőnyegről, majd megállította a harcot a bírónő, de abban a pillanatban indított egy támadást az ellenfelem, amibe beleforogtam, miközben én hallottam, hogy már „mate” volt, és nem védekeztem rendesen. Ezután még egyszer, hangosabban is mondta a parancsszót, én meg nem értettem, hogy mi történt, akkor elsőre miért állította meg a harcot, és ha megállította, akkor miért kapott az akciójára mégis pontot az ellenfél. Borzalmasan frusztráló ez, hiszen nem gondolom, hogy jobb lett volna nálam. Nagyon ügyes srác, de meg tudtam volna oldani, hogy legyőzzem. Azt elismerem, hogy az indításaim nem voltak jók, de idővel el tudtam volna dobni. Leginkább azzal tudott távol tartani magától, hogy keresztben fogott meg, ami egy idő után szabálytalan, és emiatt sem állította meg a bíró a meccset. Bíztam magamban, az edzőmben, és a hosszabb szereplésben, és tényleg indíthattam volna jobbakat, de nagyon dühítő így kiesni” – értékelt Szabó Áron a meccsét követően.



Vég Lucához kegyes volt a sorsolás, annak ellenére, hogy nem volt kiemelt csak a világbajnokság második körében lépett először tatamira, de sajnos utoljára is. Azt előre tudhatta, hogy könnyű dolga nem lesz, hiszen a világranglista-32. holland Shannon van de Meeberg és a 22. spanyol, Marta García Martín párharcából került ki az ellenfele. Utóbbi intésekkel tudta le meccsét a 64 között, és Vég ellen is érvényesítette a papírformát. A világbajnoki újonc ceglédi lány intés és vazaari hátrányba került, hiába próbálkozott combdobással, a spanyol jól védekezett ellene, majd leszorítással megszerezte a második vazaarit is, amivel kiejtette Véget.



„Készültem az edzőmmel a holland és a spanyol lányra is, mindkettőnek kielemeztük a korábbi meccseit videón, és az első körben kettejük párharcát is megnéztem, de egyikükkel sem küzdöttem még korábban. Arra számítottam, hogy kettejük közül a holland jut tovább, az ő stílusa, balos felállása jobban feküdt volna nekem szerintem. Felszabadultan, teher nélkül érkeztem Azerbajdzsánba, úgy éreztem nincs miért izgulnom, hiszen fiatal vagyok, ez volt az első világbajnokságom. Többet vártam viszont, szívesen küzdöttem volna még. Erősebb volt nálam a spanyol lány, jól tartott távol magától, többet kellett volna dolgoznom a lábammal, gyorsabbnak kellett volna lennem, és többet indítani, mert ő csak dobálta hátra magát, de ha ilyenkor mögé tudtam volna tenni a lábamat, máris nekem járt volna a pont” – mondta Vég Luca.