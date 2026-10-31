Női vízilabda BL: spanyolországi vereséggel kezdett a BVSC

A mezőny legjobbja két magyar játékos volt, ugyanis a Mataró színeiben Faragó Kamilla és a zuglóiaknál Tiba Panna egyaránt ötször volt eredményes.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport

13.00: CN Mataró (spanyol)–BVSC-Manna ABC 16–9 (4–2, 4–3, 3–2, 5–2)

Később

15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D

D-csoport

20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo