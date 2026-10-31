Női vízilabda BL: spanyolországi vereséggel kezdett a BVSC
A BVSC a papírformának megfelelően 16–9-re kikapott szombaton az előző kiírásban negyedik helyezett spanyol Mataró vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyitó fordulójában.
A mezőny legjobbja két magyar játékos volt, ugyanis a Mataró színeiben Faragó Kamilla és a zuglóiaknál Tiba Panna egyaránt ötször volt eredményes.
A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.
NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-csoport
13.00: CN Mataró (spanyol)–BVSC-Manna ABC 16–9 (4–2, 4–3, 3–2, 5–2)
Később
15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D
D-csoport
20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
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