Női vízilabda BL: spanyolországi vereséggel kezdett a BVSC

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.31. 14:23
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Fotó: BVSC
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Tiba Panna BVSC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája Faragó Kamilla Mataro női vízilabda BL
A BVSC a papírformának megfelelően 16–9-re kikapott szombaton az előző kiírásban negyedik helyezett spanyol Mataró vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyitó fordulójában.

A mezőny legjobbja két magyar játékos volt, ugyanis a Mataró színeiben Faragó Kamilla és a zuglóiaknál Tiba Panna egyaránt ötször volt eredményes.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-csoport
13.00: CN Mataró (spanyol)–BVSC-Manna ABC 16–9 (4–2, 4–3, 3–2, 5–2)
Később
15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D
D-csoport
20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

 

Tiba Panna BVSC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája Faragó Kamilla Mataro női vízilabda BL
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