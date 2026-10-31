A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

A Ferrari újabb szabadedzéseken tündökölt: az előző két versenyen egyaránt másodikként célba érő Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak mindkét pénteki gyakorláson Mexikóban, igaz, a nyitányon mutatott fölény szinte eltűnt a folytatásban, és közel 7 tizedről mindössze egyre csökkent az előnye a legközelebbi üldözőjéhez képest.

A monacói pilóta ugyanakkor nem ragadtatta el magát, szerinte bizonyos területen még javulniuk kell. Ez egyáltalán nem meglepő annak tekintetében, hogy a Scuderia már többször remekelt a tréningeken, majd tűnt el a tempója az időmérő mindent eldöntő utolsó szakaszában. „Összességében egészen jónak tűnik a teljesítményünk, de még dolgoznunk kell néhány olyan tényezőn, amely jelenleg korlátozza a teljesítményünket. Elég nagy kihívást jelentett a pálya, mert csúszott a felülete. Tenni fogunk azért, hogy még javulni tudjunk szombatra.”

Lewis Hamilton a nyitányon a kemény keveréken még a leggyorsabbnak bizonyult, de a lágy gumis próbálkozása alkalmával rontott, és végül 738 ezred hátránnyal negyedikként végzett. A brit számára a folytatásban sem alakult zökkenőmentesen a nap: a második tréningen bő fél órával a vége előtt megadta magát a Ferrari. A helyszínen már kétszer győzedelmeskedő hétszeres világbajnok autójában az erőforrás hibásodott meg.

„Nagyon jól éreztem magam a kocsiban, egyszerűen ilyen a szerencsém. Szerintem nagyon jó munkát végeztünk azzal, hogy sikerült jó irányba elindulnunk a beállításokat. Egyszerűen nagyon sajnálatos, ami történt. Úgy gondolom, csapatként eléggé versenyképesek vagyunk ezen a hétvégén. Hosszú etapot nem tudtam teljesíteni, így fogalmam sincs, hogyan állunk ezen a téren, de azt tudom, hogy itt nagyon nehéz előzni, ahogy azt néhány versenyzőnél is láthattuk. Még vizsgálják, mi okozta a problémát, én pedig csak azért imádkozom, hogy minden rendben legyen.”

„Az első edzésen is veszítettem némi időt, mert hasmagassággal kapcsolatos teszteket végeztünk. Normális esetben ezen a pályán átengedtem volna az első edzést az egyik fiatal versenyzőnek, ahogy azt a legtöbben tették, de úgy döntöttem, inkább másik helyszínen állok félre. Gyakorlatilag viszont így is egy gyakorlás állt a rendelkezésemre. Szerintem nem kell sokat változtatnunk a beállításokon. Nagyjából mindent úgy hagynék, ahogy van, hiszen nagyon gyorsak voltunk.”

„Azt hiszem, már a kör korábbi szakaszában is veszítettem a motorerőből, mégis gyors tudtam lenni. Szombaton mindent beleadok, és megpróbálom kihozni a lehető legtöbbet abból, ami a rendelkezésemre áll.”