A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 14:27
Leclerc volt a pénteki edzésnap leggyorsabbja (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
Vegyes érzések kavarognak a Ferrarinál a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki edzésnapja után. Charles Leclerc mindkét gyakorláson a leggyorsabbnak bizonyult, míg Lewis Hamilton motorhiba miatt veszített értékes pályaidőt. A hétszeres világbajnok hosszú etapot sem tudott teljesíteni, de összességében így is elégedett volt az autójával, míg a monacói pilóta szerint bizonyos területeken még van hová fejlődniük.

A Ferrari újabb szabadedzéseken tündökölt: az előző két versenyen egyaránt másodikként célba érő Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak mindkét pénteki gyakorláson Mexikóban, igaz, a nyitányon mutatott fölény szinte eltűnt a folytatásban, és közel 7 tizedről mindössze egyre csökkent az előnye a legközelebbi üldözőjéhez képest. 

A monacói pilóta ugyanakkor nem ragadtatta el magát, szerinte bizonyos területen még javulniuk kell. Ez egyáltalán nem meglepő annak tekintetében, hogy a Scuderia már többször remekelt a tréningeken, majd tűnt el a tempója az időmérő mindent eldöntő utolsó szakaszában. „Összességében egészen jónak tűnik a teljesítményünk, de még dolgoznunk kell néhány olyan tényezőn, amely jelenleg korlátozza a teljesítményünket. Elég nagy kihívást jelentett a pálya, mert csúszott a felülete. Tenni fogunk azért, hogy még javulni tudjunk szombatra.”

Lewis Hamilton a nyitányon a kemény keveréken még a leggyorsabbnak bizonyult, de a lágy gumis próbálkozása alkalmával rontott, és végül 738 ezred hátránnyal negyedikként végzett. A brit számára a folytatásban sem alakult zökkenőmentesen a nap: a második tréningen bő fél órával a vége előtt megadta magát a Ferrari. A helyszínen már kétszer győzedelmeskedő hétszeres világbajnok autójában az erőforrás hibásodott meg. 

„Nagyon jól éreztem magam a kocsiban, egyszerűen ilyen a szerencsém. Szerintem nagyon jó munkát végeztünk azzal, hogy sikerült jó irányba elindulnunk a beállításokat. Egyszerűen nagyon sajnálatos, ami történt. Úgy gondolom, csapatként eléggé versenyképesek vagyunk ezen a hétvégén. Hosszú etapot nem tudtam teljesíteni, így fogalmam sincs, hogyan állunk ezen a téren, de azt tudom, hogy itt nagyon nehéz előzni, ahogy azt néhány versenyzőnél is láthattuk. Még vizsgálják, mi okozta a problémát, én pedig csak azért imádkozom, hogy minden rendben legyen.”

„Az első edzésen is veszítettem némi időt, mert hasmagassággal kapcsolatos teszteket végeztünk. Normális esetben ezen a pályán átengedtem volna az első edzést az egyik fiatal versenyzőnek, ahogy azt a legtöbben tették, de úgy döntöttem, inkább másik helyszínen állok félre. Gyakorlatilag viszont így is egy gyakorlás állt a rendelkezésemre.  Szerintem nem kell sokat változtatnunk a beállításokon. Nagyjából mindent úgy hagynék, ahogy van, hiszen nagyon gyorsak voltunk.”

„Azt hiszem, már a kör korábbi szakaszában is veszítettem a motorerőből, mégis gyors tudtam lenni. Szombaton mindent beleadok, és megpróbálom kihozni a lehető legtöbbet abból, ami a rendelkezésemre áll.”

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MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:18.128átlag: 198.320 km/ó
2.AntonelliMercedes1:18.7870.659 mp h.
3.VestiMercedes1:18.8610.733
4.HamiltonFerrari1:18.8660.738
5.AjumuRed Bull-Ford1:19.1130.985
6.GaslyAlpine-Mercedes1:19.2101.082
7.AlonsoAston Martin-Honda1:19.3571.229
8.PiastriMcLaren-Mercedes1:19.3761.248
9.BearmanHaas-Ferrari1:19.4121.284
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:19.4781.350
11.HadjarRed Bull-Ford1:19.5451.417
12.ColovRacing Bulls-Ford1:19.6041.476
13.HülkenbergAudi1:19.6081.480
14.MiniAlpine-Mercedes1:19.9461.818
15.HirakavaHaas-Ferrari1:19.9821.854
16.SainzWilliams-Mercedes1:20.0061.878
17.FornaroliMcLaren-Mercedes1:20.2352.107
18.PérezCadillac-Ferrari1:20.3952.267
19.CrawfordAston Martin-Honda1:20.8032.675
20.BrowningWilliams-Mercedes1:20.8692.741
21.SlaterAudi1:20.9452.817
22.HertaCadillac-Ferrari1:21.3653.237

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:17.827átlag: 199.087 km/ó
2.NorrisMcLaren-Mercedes1:17.9300.103 mp h.
3.RussellMercedes1:17.9330.106
4.AntonelliMercedes1:18.0440.217
5.VerstappenRed Bull-Ford1:18.1380.311
6.HadjarRed Bull-Ford1:18.2370.410
7.LindbladRacing Bulls-Ford1:18.3890.562
8.GaslyAlpine-Mercedes1:18.4070.580
9.LawsonRacing Bulls-Ford1:18.4550.628
10.PiastriMcLaren-Mercedes1:18.4690.642
11.HamiltonFerrari1:18.5120.685
12.AlonsoAston Martin-Honda1:18.5960.769
13.OconHaas-Ferrari1:18.7740.947
14.BearmanHaas-Ferrari1:18.8491.022
15.HülkenbergAudi1:19.0231.196
16.ColapintoAlpine-Mercedes1:19.1321.305
17.SainzWilliams-Mercedes1:19.2481.421
18.PérezCadillac-Ferrari1:19.4061.579
19.AlbonWilliams-Mercedes1:19.5781.751
20.StrollAston Martin-Honda1:19.6311.804
21.BottasCadillac-Ferrari1:20.1652.338
22.BortoletoAudi1:20.1742.347


 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
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