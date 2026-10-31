A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?
A Ferrari újabb szabadedzéseken tündökölt: az előző két versenyen egyaránt másodikként célba érő Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak mindkét pénteki gyakorláson Mexikóban, igaz, a nyitányon mutatott fölény szinte eltűnt a folytatásban, és közel 7 tizedről mindössze egyre csökkent az előnye a legközelebbi üldözőjéhez képest.
A monacói pilóta ugyanakkor nem ragadtatta el magát, szerinte bizonyos területen még javulniuk kell. Ez egyáltalán nem meglepő annak tekintetében, hogy a Scuderia már többször remekelt a tréningeken, majd tűnt el a tempója az időmérő mindent eldöntő utolsó szakaszában. „Összességében egészen jónak tűnik a teljesítményünk, de még dolgoznunk kell néhány olyan tényezőn, amely jelenleg korlátozza a teljesítményünket. Elég nagy kihívást jelentett a pálya, mert csúszott a felülete. Tenni fogunk azért, hogy még javulni tudjunk szombatra.”
Lewis Hamilton a nyitányon a kemény keveréken még a leggyorsabbnak bizonyult, de a lágy gumis próbálkozása alkalmával rontott, és végül 738 ezred hátránnyal negyedikként végzett. A brit számára a folytatásban sem alakult zökkenőmentesen a nap: a második tréningen bő fél órával a vége előtt megadta magát a Ferrari. A helyszínen már kétszer győzedelmeskedő hétszeres világbajnok autójában az erőforrás hibásodott meg.
„Nagyon jól éreztem magam a kocsiban, egyszerűen ilyen a szerencsém. Szerintem nagyon jó munkát végeztünk azzal, hogy sikerült jó irányba elindulnunk a beállításokat. Egyszerűen nagyon sajnálatos, ami történt. Úgy gondolom, csapatként eléggé versenyképesek vagyunk ezen a hétvégén. Hosszú etapot nem tudtam teljesíteni, így fogalmam sincs, hogyan állunk ezen a téren, de azt tudom, hogy itt nagyon nehéz előzni, ahogy azt néhány versenyzőnél is láthattuk. Még vizsgálják, mi okozta a problémát, én pedig csak azért imádkozom, hogy minden rendben legyen.”
„Az első edzésen is veszítettem némi időt, mert hasmagassággal kapcsolatos teszteket végeztünk. Normális esetben ezen a pályán átengedtem volna az első edzést az egyik fiatal versenyzőnek, ahogy azt a legtöbben tették, de úgy döntöttem, inkább másik helyszínen állok félre. Gyakorlatilag viszont így is egy gyakorlás állt a rendelkezésemre. Szerintem nem kell sokat változtatnunk a beállításokon. Nagyjából mindent úgy hagynék, ahogy van, hiszen nagyon gyorsak voltunk.”
„Azt hiszem, már a kör korábbi szakaszában is veszítettem a motorerőből, mégis gyors tudtam lenni. Szombaton mindent beleadok, és megpróbálom kihozni a lehető legtöbbet abból, ami a rendelkezésemre áll.”
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:18.128
|átlag: 198.320 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:18.787
|0.659 mp h.
|3.
|Vesti
|Mercedes
|1:18.861
|0.733
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|1:18.866
|0.738
|5.
|Ajumu
|Red Bull-Ford
|1:19.113
|0.985
|6.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:19.210
|1.082
|7.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:19.357
|1.229
|8.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:19.376
|1.248
|9.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:19.412
|1.284
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:19.478
|1.350
|11.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:19.545
|1.417
|12.
|Colov
|Racing Bulls-Ford
|1:19.604
|1.476
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:19.608
|1.480
|14.
|Mini
|Alpine-Mercedes
|1:19.946
|1.818
|15.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|1:19.982
|1.854
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:20.006
|1.878
|17.
|Fornaroli
|McLaren-Mercedes
|1:20.235
|2.107
|18.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:20.395
|2.267
|19.
|Crawford
|Aston Martin-Honda
|1:20.803
|2.675
|20.
|Browning
|Williams-Mercedes
|1:20.869
|2.741
|21.
|Slater
|Audi
|1:20.945
|2.817
|22.
|Herta
|Cadillac-Ferrari
|1:21.365
|3.237
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:17.827
|átlag: 199.087 km/ó
|2.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:17.930
|0.103 mp h.
|3.
|Russell
|Mercedes
|1:17.933
|0.106
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|1:18.044
|0.217
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:18.138
|0.311
|6.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:18.237
|0.410
|7.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:18.389
|0.562
|8.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:18.407
|0.580
|9.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:18.455
|0.628
|10.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:18.469
|0.642
|11.
|Hamilton
|Ferrari
|1:18.512
|0.685
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:18.596
|0.769
|13.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:18.774
|0.947
|14.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.849
|1.022
|15.
|Hülkenberg
|Audi
|1:19.023
|1.196
|16.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:19.132
|1.305
|17.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:19.248
|1.421
|18.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:19.406
|1.579
|19.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:19.578
|1.751
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:19.631
|1.804
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:20.165
|2.338
|22.
|Bortoleto
|Audi
|1:20.174
|2.347
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00