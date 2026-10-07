Cselgáncs: Kriza Anna ötödik lett a világbajnokságon

Kötelező győzelemről nem beszélhetünk, ha valaki élete első felnőtt-világbajnokságán lép szőnyegre, és még ha reménykedtünk is, hogy Kriza Anna túljut legalább első két ellenfelén, elvárni ilyet nem lehetett a Honvéd harcosától. Ennek ellenére a tájpeji Pej Csun Jüant és az ukrán születésű, de Bakiban azeri színekben induló Hanna Zaitsevát is meggyőző magabiztossággal győzte le, ráadásul mindkettőt földharcban, fojtással, ami eddig nem tartozott a legfőbb fegyverei közé.

Aztán jött az első olyan párharc, amiben már nem csak jó, tökéletes teljesítményre volt szükség a győzelemhez. A horvát világranglista-6. Iva Oberan ellen kellett megtenni azt a kritikus lépést, amit sokaknak egy egész pályafutás alatt nem sikerül, bátran odaállni a szőnyegre, a papíron jóval esélyesebb rivális szemébe nézni, és legyőzni. Különösen nehéz lehet ez olyankor, amikor az „underdog” hátrányba kerül, mint, ahogy Krizával is történt. Oberan ráadásul nem is akárhogy, vazaarival vezetett, így nem volt elég egy minimális pontértékű akció vagy sidó, dobni kellett. Kriza pedig dobott, kiegyenlített, és hosszabbításra „mentette” a párharcot. Itt azonban nem állt meg, és hiába látta rosszul először a vezetőbíró, és ítélt a horvátnak jukót, az aranypontot a magyar lány szerezte meg – a videó is ezt bizonyította.

Aztán megtörtént, amire tényleg senki nem számított. Senki, talán csak Kriza és edzője, Szabó Tibor. A súlycsoport – de talán írhatjuk –, az egész sportág korszakos egyénisége, az olimpiai- és hatszoros világbajnok Clarisse Agbegnenou is meghajolt a magyar előtt. Na, nem csak a harc előtt, kötelességből, hanem mert legyőzték. Nem is akárhogy. Kriza első jukóját még kiegyenlítette, elmentek a ráadásig, ott azonban pillanatok alatt pontot tett az i-re a versenynap egyetlen magyarja, földhöz vágta a klasszist – sokszor ilyet nem tettek vele korábban – és vazaarival győzött.

Karnyújtásnyira került attól, hogy pályafutásában először vb-döntőbe jusson, de az izraeliek 21 éves tehetsége, Kerem Primo meggátolta ebben. Rendkívül erős, jó kötésű ellenfél, és talán az is benne volt a vereségben, hogy alig néhány perc telt el a negyed- és az elődöntő között, Krizának sok esélye nem volt feldolgozni, maga mögött hagyni az addig történteket. Az elődöntő és a bronzmérkőzés között viszont volt nagyjából két órája, hogy – amennyire tudja – kipihenje magát, és felkészüljön a kétszeres Európa-bajnok cseh Renata Zachovából.

Fel is készült, és elképesztően látványos, izgalmas meccset vívott vele. Megint egyszer hátrányba került, és amikor azt hihette az ember, ez megtörheti az egész napi lendületét, akkor újra rácáfolt a kétkedőkre, ment tovább egyenlített, hihetetlen erőket mozgósított, és küzdelmük a helyi szurkolókat is teljesen lázba hozta. Miután a vazaari-hátrányt ledolgozta, jukót is elért a cseh, de még a vége előtt Kriza is dobott Zachován egy jukót érőt – ismét az aranypont döntött. A hosszabbításban a magyar lány indított, de rutinos ellenfele beforgatta, és megszerezte a bronzmeccset eldöntő vazaarit.

Kriza Anna élete első felnőtt-vb-jén ötödik lett, ezzel klubtársa, Gyertyás Róza (7.) után a magyar válogatott második helyezését is megszerezte a cselgáncs-világbajnokságon Azerbajdzsánban.