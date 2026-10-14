Asztalitenisz, egyéni Eb: szinte még el sem kezdődött, nekünk máris véget ért…

Két magyar maradt állva a ljubljanai egyéni Európa-bajnokság negyedik napjára, András Csaba és Szudi Ádám. Mindketten egyesben, vagyis éppen csak a verseny felénél az öt számból négyben – férfi párosban, női egyesben és párosban, valamint vegyes párosban – már nem voltunk érdekeltek.

Magyar részről András Csaba (világranglista-55.) kezdte a napot a főtábla első fordulóján a portugál Marcos Freitas (70.) volt az ellenfele. A 24 esztendős András mostanában jó formát mutatott, az idén egyesben Horvátországban és Törökországban is nyert WTT-versenyt, nemrégiben pedig párosban Ausztriában lett aranyérmes. A rutinos, 38 éves Freitas sem kezdő a szakmában, Európa-bajnokságról van két aranyérme, s 2014-ben az Európa Top 16-versenyen is első lett. A világranglistán közel állnak egymáshoz, azaz kiélezett, szoros meccsre volt kilátás, de végül – a mi szempontunkból sajnos – nem lett az: András Csaba az első szettet még hozta, azt követően viszont a portugálnál volt a kormány, sorozatban négy játszmát megnyerve jutott tovább.

Szudi Ádámra (207.) a román Eduard Ionescu (73.) várt, a tét itt is a 32 közé jutás volt. Az esélyek inkább az ellenfél mellett szóltak, amit a ranglistahelyek mellett a kiemelési lista is tükrözött: míg Szudi 52. kiemeltként a selejtezőből indult, Ionescut a 14. helyen közvetlenül a főtáblára rangsorolták. Abban azért reménykedhettünk, hogy a magyar játékos képes lehet a bravúrra, ám ez most elmaradt: a játszmákon belül sikerült megszorongatnia a románt, sőt két szettet el is vett tőle, a továbbjutástól azonban így is távol volt.

Számunkra ezzel véget ért a kontinenstorna, mégpedig fájóan korán és azzal a tudattal, hogy a magyar asztaliteniszsportnak a 2026-os ljubljanai volt minden idők legrosszabb Európa-bajnoksága.

ASZTALITENISZ

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért

Freitas (portugál)–András Csaba 4:1 (–6, 6, 5, 2, 11)

Ionescu (román)–Szudi Ádám 4:2 (9, 7, –5, 7, –12, 6)