Asztalitenisz, egyéni Eb: francia és lengyel, szlovák közös arany a párosoknál

Az egynemű párosok döntője volt a szombat fő eseménye a Ljubljanában zajló egyéni Európa-bajnokságon. A férfiaknál a zseniális Lebrun testvérek, Alexis és Lebrun alkotta duó címvédőként úgy jutott el a döntőig, hogy négy meccsen mindössze két játszmát vesztett, míg a másik ágon a svéd Kristian Karlsson, Anton Kallberg kettős útja valamivel nehezebb volt. Az aranycsata a várakozásnak megfelelően izgalmas, fordulatos összecsapást hozott, amelynek végén a franciák örülhettek, Lebrunék 2024 után 2026-ban is a dobogó tetejére állhattak.

A nőknél kis híján lengyel házidöntőt rendeztek, az egyik oldalon a Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska duó állt, a másikon pedig Natalia Bajor partnere a kakukktojás szlovák Tatiana Kukulková volt. Utóbbi kettős két évvel ezelőtt az elődöntőben vereséget szenvedett, így bronzéremmel tért haza, most viszont élt a kínálkozó lehetőséggel és három játszmában győzött.

Az Európa-bajnokság záró napjára már csak a férfi és a női egyes elődöntője és döntője maradt. A férfiaknál két francia (Felix Lebrun, Leo De Nodrest) mellett egy német (Benedikt Duda) és egy svéd (Anton Kallberg) jutott be a legjobb négy közé, azaz senki sem tudta meglepni a sportág vezető európai hatalmait. A nőknél a francia Prithika Pavade, az orosz Elizabet Abramjan, a német Anett Kauffmann és Nina Mittelham kvalifikált az elődöntőbe – utóbbi a vegyes párosban és női párosban bronzéremig jutó, román színekben versenyző marosvásárhelyi Szőcs Bernadettet ejtette ki a negyeddöntőben.

ASZTALITENISZ

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfiak. Páros

Döntő: F. Lebrun, A. Lebrun (francia)–K. Karlsson, A. Kallberg (svéd) 3:2 (–5, 5, 8, –7, 8)

Európa-bajnok: Felix Lebrun, Alexis Lebrun (Franciaország)

2. K. Karlsson, A. Kallberg (Svédország)

3. E. Dorr, F. Bourrassaud (Franciaország) és V. Ursu, A. Putintica (Moldávia)

Az András Csaba, Szudi Ádám és a Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland) páros a 16 közé jutásért szenvedett vereséget

Nők. Páros

Döntő: Kukulková, Bajor (szlovák, lengyel)–Wielgos, Brzyska (lengyel) 3:0 (12, 8, 11)

Európa-bajnok: Tatiana Kukulková, Natalia Bajor (Szlovákia, Lengyelország)

2. Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska (Lengyelország)

3. E. Samara, Szőcs B. (Románia) és N. Mittelham, A. Kaufmann (Németország)

A Nagy Rebeka, Nagy Judit és a Dohoczki Nóra, Pétery Johanna páros nem jutott a főtáblára