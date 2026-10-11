Asztalitenisz, egyéni Eb: egy vegyes párosunk már főtáblás

Sűrű nappal kezdődött a mieink számára a ljubljanai egyéni Európa-bajnokság: a selejtezőben András Csaba és Szudi Ádám kivételével mindenkit asztalhoz szólítottak a szlovén fővárosban, akadt, akit többször is. A tizenegy mérkőzés összesített mérlege (6 győzelem, 5 vereség) nem kiemelkedő, de nem is rossz, valójában tükrözi a sportág magyarországi erejét. Ifjúsági Európa-bajnokunk, Szántosi Dávid (világranglista-228.) a kvalifikáció csoportkörében elszenvedett veresége fájó, különösen, hogy még játszmát sem szerzett, a norvég Martin Froseth (447.) korántsem tűnt megoldhatatlan feladatnak. Dohoczki Nóra (300.) és Nagy Rebeka (284.) szép győzelemmel rajtolt, a Nagy ikrek másik fele, Judit (367.) és Pétery Johanna (–) viszont az első fordulós veresége után távol került a főtáblára jutás esélyétől. Legalábbis egyesben, Nagy Judit ugyanis Szántosi Dáviddal az oldalán vegyes párosban a kiemelési lista 51. helyéről indulva, két sikerrel megvívott meccsel már ott van a legjobb 32 között.

ASZTALITENISZ

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfiak. Egyes. Selejtező

3. csoport: Froseth (norvég)–Szántosi Dávid 3:0 (6, 9, 4)

Nők. Egyes. Selejtező

10. csoport: Dohoczki Nóra–Rusinova (lett) 3:1 (5, –5, 8, 9)

11. csoport: Nagy Rebeka–Vasendová (cseh) 3:2 (7, –7, 10, –10, 5)

12. csoport: Donner (finn)–Nagy Judit 3:2 (–4, 11, 6, –6, 5)

31. csoport: Van Hauwaert (belga)–Pétery Johanna 3:0 (5, 9, 6)

Páros. Selejtező. 1. forduló

Dohoczki, Pétery–Strazar, Paulin (szlovén) 3:2 (7, –2, 8, –11, 8)

Girlea, Donner (finn)–Nagy J., Nagy R. 3:1 (7, 8, –9, 6)

Vegyes páros. Selejtező. 1. forduló

Szántosi, Nagy J.–Kunac, Mjascsanszkaja (Orosz csapat) 3:1 (10, 7, –9, 8)

Varga Botond, Dohoczki–Kartuzovs, Rusinova (lett) 3:0 (5, 6, 9)

2. forduló

Szántosi, Nagy J.–Zelinka, Puchovanová (szlovák) 3:2 (5, –4, –10, 7, 10)

Gunduz, Altinkaya (török)–Varga, Dohoczki 3:2 (10, 10, –6, –8, 5)