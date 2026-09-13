Kikapott Leccében a Monza, Lobotka szállította a Napoli-sikert

Lecce–Monza

Tíz perc sem telt el a Lecce–Monza mérkőzésen, a hazaiak középpályása, Ivan Ilics máris két gólpassznál tartott. A szerb játékos előbb mali kollégáját, Lassana Coulibalyt, majd a brazil bekket, Thiago Gabrielt szolgálta ki – mindkétszer szögletből. A 20. percben aztán Samuele Birindelli átadásából Ricardo Mangas közelebb hozta a monzaiakat, de mielőtt azok egyáltalán elkezdhettek volna álmodozni az egyenlítésről, máris 3–1 állt az eredményjelzőn, Lassana Coulibaly ugyanis a középkezdés után rögtön helyreállította a kétgólos differenciát.

A második félidő legelején Jusszef Maleh sokat tehetett volna azért, hogy már ebben a periódusban eldőljön az összecsapás, de Ilics szabadrúgása után hiába tudott jó helyzetbe kerülni, lövését blokkolták a védők. A púliaiak ezután tartották előnyüket, és úgy tűnt, a több helyzetet kialakító, a kaput összesen tizenegyszer eltaláló vendégek minden próbálkozása ellenére megnyerik a mérkőzést, ám egy potya gól visszaadta az esélyt a vendégeknek: a 89. percben Ezequiel Zeballos szabadrúgását védte be Wladimiro Falcone. A ráadásban a Monza, ha lehet, még intenzívebben próbálkozott, ám meg kellett hajolnia a sokkal hatékonyabban futballozó házigazdák előtt. 3–2

Napoli–Bologna

A Napoli egy győzelemmel, egy döntetlennel és két verséggel abszolválta az első négy fordulót, így a dél-olaszok nyilván javítani szerettek volna a nyeretlen Bologna vendéglátójaként. A 7. percben a vendégek belga bekkje, Arthur Theate hozta rá a frászt a Diego Maradonáról elnevezett aréna közönségére, a VAR-vizsgálatból azonban kiderült, hogy a gólt leshelyzet előzte meg. A folytatásban a Napoli különösebb veszély nélkül szőtte támadásait, egészen a 18. percig, amikor Rasmus Höjlund előtt adódott ziccer a bolognai tizenhatoson belül, de a dán csatár lövése pár centivel célt tévesztett. Húsz perccel később a nápolyi Antonio Vergara már csak a kapussal állt szemben, de gyenge próbálkozását könnyedén hárította Massimo Pessina.

A statisztikák alapján is nagy fölényben játszó hazaiaknak a második félidőben huszonegy percig tartott, hogy feltörjék az Emilia Romagna-iak védelmét. Ekkor a Catanzarótól kölcsönvett Costantino Favasuli középre tett labdáját vette át szépen Stanislav Lobotka, és közvetlen közelről a bal alsó sarokba továbbított. Favasuli a 90. percben maga is betalálhatott volna, ám pazar szólója végén hatalmasat védett Pessina, így minimális különbséggel nyert a Massimiliano Allegri irányította gárda. 1–0

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lecce–Monza 3–2 (L. Coulibaly 2., 21., Thiago Gabriel 10., ill. Mangas 20., E. Zeballos 89.)

Napoli–Bologna 1–0 (Lobotka 62.)

20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfőn játsszák

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Atalanta–Cagliari 1–2 (Scamacca 41., ill. P. Mendy 19., D. Maldini 61. – 11-esből)

Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)

Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. D. Moreira 65., 67.)

Pénteken játszották

Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)