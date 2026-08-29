Triatlon vb-sorozat: Kiss Gergely 12. lett Kínában

A viadal honlapja szerint a magyar sportoló 1:42:24 óra alatt teljesítette az olimpiai távot, azaz az 1,5 kilométer úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd zárásként 10 kilométer futásból álló futamot. A férfi mezőny másik magyar indulója, Hóbor Zalán a 17. pozícióban zárt 1:43:06 órás idővel.

A nőknél szintén két magyar résztvevő volt, Horváth Karolina Helga 1:53:28-cal a 22., Peszleg Dominika pedig 2:00:19-cel a 34. lett.

A férfiak versenyét a svájci Max Studer, a nőkét a francia Cassandra Beaugrand nyerte. A férfi mezőnyben 45-en, a nőiben 41-en álltak rajthoz.

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, VEJHAJ

Férfiak

1. Max Studer (svájci) 1:41:08 óra

2. David Cantero Del Campo (spanyol) 1:41:18

3. Tyler Mislawchuk (lengyel) 1:41:25

...12. Kiss Gergely 1:42:24

...17. Hóbor Zalán 1:43:06

Nők

1. Cassandra Beaugrand (francia) 1:49:20 óra

2. Beth Potter (brit) 1:49:26

3. Lisa Tertsch (német) 1:49:44

...22. Horváth Karolina Helga 1:53:28

...34. Peszleg Dominika 2:00:19