Nemzeti Sportrádió

Triatlon vb-sorozat: Kiss Gergely 12. lett Kínában

2026.08.29. 09:28
null
Kiss Gergely (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
triatlon vb-sorozat triatlon Kiss Gergely
Kiss Gergely a 12. helyen zárt a férfiak versenyében a triatlonosok világbajnoki sorozatának a kínai Vejhajban rendezett szombati versenyén.

A viadal honlapja szerint a magyar sportoló 1:42:24 óra alatt teljesítette az olimpiai távot, azaz az 1,5 kilométer úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd zárásként 10 kilométer futásból álló futamot. A férfi mezőny másik magyar indulója, Hóbor Zalán a 17. pozícióban zárt 1:43:06 órás idővel.

A nőknél szintén két magyar résztvevő volt, Horváth Karolina Helga 1:53:28-cal a 22., Peszleg Dominika pedig 2:00:19-cel a 34. lett.

A férfiak versenyét a svájci Max Studer, a nőkét a francia Cassandra Beaugrand nyerte. A férfi mezőnyben 45-en, a nőiben 41-en álltak rajthoz.

TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, VEJHAJ
Férfiak
1. Max Studer (svájci) 1:41:08 óra
2. David Cantero Del Campo (spanyol) 1:41:18
3. Tyler Mislawchuk (lengyel) 1:41:25
...12. Kiss Gergely 1:42:24
...17. Hóbor Zalán 1:43:06
Nők
1. Cassandra Beaugrand (francia) 1:49:20 óra
2. Beth Potter (brit) 1:49:26
3. Lisa Tertsch (német) 1:49:44
...22. Horváth Karolina Helga 1:53:28
...34. Peszleg Dominika 2:00:19

 

triatlon vb-sorozat triatlon Kiss Gergely
Legfrissebb hírek

Triatlon: Szilágyi Tamás és Zelinka Gabriella nyerte a hosszútávú triatlon ob-t

Egyéb egyéni
2026.08.09. 19:00

Gyász: elhunyt egy versenyző a nagyatádi triatlonversenyen

Egyéb egyéni
2026.08.09. 12:43

Lehmann Csongor: Nagyon jó ütemben kezdtük el ezt a csapatot építeni

Egyéb egyéni
2026.08.02. 21:20

A Kis Tri Team SE és a Sportathlon sikere az elitmezőnyben a triatlon váltó ob-n

Egyéb egyéni
2026.08.02. 13:52

Egy szaúdi triatlonost hat évre eltiltott az ITA

Egyéb egyéni
2026.08.02. 12:14

Triatlon sprint Eb: aranyérmes a magyar vegyes váltó

Egyéb egyéni
2026.08.01. 14:06

Triatlon: a 22 éves Hóbor Zalán két éremmel gazdagodott Elblagban

Egyéb egyéni
2026.07.31. 21:04

Erős magyar triatloncsapat a lengyelországi Eb-n is

Egyéb egyéni
2026.07.30. 21:45