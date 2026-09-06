Nemzeti Sportrádió

Triatlon: Katona Korinna nyert a junior Ek észak-írországi viadalán

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.06. 13:48
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triatlon utánpótlás utánpótlássport
A még csak 16 esztendős Katona Korinna győzött a Derryben rendezett junior Európa-kupa legutóbbi futamán.

A hazai szövetség Facebook oldalának beszámolója szerint Katona fantasztikus teljesítménnyel, több mint egyperces előnnyel ért elsőként a célba, megelőzve brit és új-zélandi ellenfelét. Korinna azzal is büszkélkedhet, hogy

futásban is a legjobb eredményt érte el.

A magyar junior férfiak sem vallottak szégyent, Németh Dániel nagyon kevéssel a 4., Szabó Levente a 6., Szűcs András a 8., Holba Zsombor a 18., Szabó Mihály Márton pedig 21. lett.

 (Kiemelt képünk forrása: Ganzair Forestay Újbuda)

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