Triatlon: Katona Korinna nyert a junior Ek észak-írországi viadalán

A hazai szövetség Facebook oldalának beszámolója szerint Katona fantasztikus teljesítménnyel, több mint egyperces előnnyel ért elsőként a célba, megelőzve brit és új-zélandi ellenfelét. Korinna azzal is büszkélkedhet, hogy

futásban is a legjobb eredményt érte el.

A magyar junior férfiak sem vallottak szégyent, Németh Dániel nagyon kevéssel a 4., Szabó Levente a 6., Szűcs András a 8., Holba Zsombor a 18., Szabó Mihály Márton pedig 21. lett.

(Kiemelt képünk forrása: Ganzair Forestay Újbuda)