Nemzeti Sportrádió

Aerobik-vb: aranyérmes a magyar aerodance-csoport

H. L., MTIH. L., MTI
2026.09.13. 20:31
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Fotó: Facebook/Magyar Tornaszövetség
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aerodance aerobik aerobik-vb
Aranyérmes lett a magyar aerodance-csoport a Pamplonában rendezett aerobik-világbajnokság vasárnapi, záró napján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Fejér Fruzsina, Goda Kamilla, Himmel Tünde, Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Mikulecz András, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza összetételű csapat címvédőként érkezett a vb-re, a selejtezőből a második helyen került a fináléba, ahol magabiztosan és rendkívül egységesen mutatta be sakk tematikájú gyakorlatát.

„A mieink sokkal jobb gyakorlatot mutattak be, mint a selejtezőben. Amikor elsőként ilyen magas pontszámot kaptunk, már éreztem, hogy meglehet a világbajnoki cím, bár tudtam, hogy nagyon szoros lesz. Talán ez volt a legnehezebb feladat: ismét megnyerni és megvédeni a világbajnoki címet” – értékelt Sinkó Andrea. Rajta kívül Sipos Mónika és Bali Dániel készítette fel a csoportot.

Az aerodance-csoport ugyanebben az összeállításban két éve is világbajnoki címet szerzett, emellett kétszeres Európa-bajnoknak és Világjátékok-aranyérmesnek mondhatja magát.

A magyar aerobik-csoport hetedik lett, és a döntőbe jutással kvótát szerzett az Európa Játékokra, az aerostep-csoport pedig a negyedik helyen zárt.

 

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