Tekvondó-vb: László Alexa formagyakorlata kilencedik helyet ért

A 26 éves magyar versenyző a hazai szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint a legjobb 32 közé jutásért kanadai, majd a következő fordulóban indiai riválissal szemben bizonyult jobbnak, a nyolcaddöntőben azonban thaiföldi ellenfele előadását látta ponterősebbnek a zsűri.

A dél-koreai formagyakorlat-vb másik magyar indulója, a 60 év alattiak kategóriájában szerepelt Takács Gábor a 17. helyen zárt.