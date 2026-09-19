Tekvondó-vb: László Alexa formagyakorlata kilencedik helyet ért

Két nyert mérkőzéssel a nyolcaddöntőig jutott, s végül kilencedik lett a tekvondós formagyakorlatosok Csuncsonban zajló világbajnokságán László Alexa.
A 26 éves magyar versenyző a hazai szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint a legjobb 32 közé jutásért kanadai, majd a következő fordulóban indiai riválissal szemben bizonyult jobbnak, a nyolcaddöntőben azonban thaiföldi ellenfele előadását látta ponterősebbnek a zsűri.
A dél-koreai formagyakorlat-vb másik magyar indulója, a 60 év alattiak kategóriájában szerepelt Takács Gábor a 17. helyen zárt.
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