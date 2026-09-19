Huszonnégy évesen a Midtjylland elemzője Pernyész Péter

Kevesen jutnak el Magyarországról egy külföldi profi csapatnál kiemelt beosztásig, márpedig Pernyész Péter 24 esztendősen a dán labdarúgás egyik legerősebb klubja, a Midtjylland szakmai stábját erősíti. Néhány éve még Veszprémben tanulta az edzői munka alapjait, Újpesten az utánpótlásban dolgozott, 2025 januárjában pedig a mély vízben megmártózva az ETO FC felnőttcsapatához került. Győrben szerepe volt a bajnoki cím megszerzésében, közben már a dánok is felfigyeltek rá, ő azonban elsőre nemet mondott a hívó szóra. Egy évvel később újra csörgött a telefon – ezúttal már olyan ajánlat hangzott el, amelyre igent mondott. No de ne szaladjunk ennyire előre, a kezdetek határozták meg ugyanis szépen ívelő pályáját.

„Veszprémben nagyon jó mentorom volt Varga Tamás személyében, akitől rengeteget tanultam. Ezért is mondom mindig, hogy a szerencsének nagy szerepe van: ha más mellé kerülök, lehet, most nem itt tartok. Utána Újpestre mentem, s bár ott csak fél évet töltöttem, karrierem egyik legszebb időszakaként jellemezhetem. A közösség, az újpesti érzés és az ott dolgozó szakemberek sokat adtak nekem.”

Nem volt könnyű otthagyni a IV. kerületet. A győriek a felnőttcsapathoz kerestek egyéni elemzőt, s Pernyész Péter úgy ült le velük tárgyalni, hogy akkor sem keseredik el, ha nem őt választják. Másnap már hívták is: övé az állás. A biztos utánpótlásközegből a profi világba csöppent, amelyben eredménykényszer, felnőtt játékosok sora és egészen más követelményrendszer várta.

„Kívülről is láttam, mennyire más világ a felnőttfutball, mint az utánpótlás, és a biztosból átlépni a bizonytalanba sohasem egyszerű. A családtagjaim és a kollégáim arra biztattak, vállaljam el a feladatot. Úgy voltam vele, ha csak egy hónapot dolgozom a felnőttfutballban, már azzal is új tapasztalatot szerzek, ráadásul ki tudja, adódik-e még egyszer ilyen lehetőség.”

Az ETO-nál aztán „túlélte” az első hónapot, és csaknem másfél év lett a megbízatásból. Rengeteget tanult ­Bernd Thijstől, Lipták Zoltántól, Sebők Zsolttól vagy éppen az akkori vezetőedzőtől, Borbély Balázstól, miként a klub sportigazgatójától, erőnléti edzőjétől és mentáltrénerétől is sokat ellesett – a legtöbbet azonban Bartos Zoltánnak, a csapat mérkőzéselemzőjének köszönheti.

Testközelből élte át az egyesület egyik legszebb korszakát: 2025 januárjában csatlakozott a szakmai stábhoz, a következő idényben pedig már bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal. Közben a Midtjylland is megkereste, először az úgynevezett Next Gen tehetséggondozó-fejlesztő projektje kapcsán, ám akkor úgy érezte, Győrben többet nyerhet a maradással.

„Három tényezőt vettem figyelembe a döntésemnél: az emberit, a szakmait és az anyagit. Emberileg megígértem Győrben, hogy ott maradok, szakmailag pedig úgy éreztem, még van mit tanulnom az ottani stábtól. Persze, amikor nemet mondtam a Midtjyllandnak, azért eszembe jutott, mi lesz, ha ilyen lehetőség nem lesz még egy. Végül jól alakult a sorsom, hiszen idén nyáron újra megkerestek, és ezúttal már az első csapathoz hívtak. Nagyjából két nap alatt megegyeztünk.”

A fiatal magyar szakember a dán klubnál egyéni elemzőként dolgozik. Győrben a kisebb szakmai stáb miatt az adatelemzéstől a kapusok monitorozásán át az edzések feldolgozásáig több területtel megismerkedett, a Midtjyllandnál azonban szűkebb, speciálisabb a munkaköre. A szakmai stábbal közösen egyéni fejlődési terveket készítenek a játékosoknak, amelyek adatalapú és videós elemzést egyaránt tartalmaznak. Pernyész Péter a mérkőzés után a csapat játékosait elemzi, és persze a következő ellenfél futballistáit is ízekre szedi, hogy mindenki pontos képet kapjon arról, kivel kerülhet szembe.

„A cél, hogy a játékosaink már a ­meccs előtt lássák, miben erős és miben sebezhető az ellenfél. A csapatelemzőkkel is folyamatosan egyeztetünk arról, ki mit lát, és abból mi lehet fontos a felkészülés során. Az edzések felvétele és elemzése szintén a feladatkörömbe tartozik, de mivel itt sokkal nagyobb létszámú a stáb, valóban azzal foglalkozhatok, ami a szakterületem.”

Ráadásul úgy, hogy több játékos is idősebb nála – csakhogy gyorsan kiderült, Dániában nem az számít, ki hány éves, sokkal inkább az, mit tud hozzátenni a közös munkához.

„Szakmailag természetesen nagyon jónak kell lenni, mert a klub azért alkalmaz, hogy fejlődjön, de szerintem az emberi oldal legalább ennyire fontos. Ha normálisan állunk a másikhoz, nyitottak vagyunk, és együtt tudunk dolgozni, elfogadnak. Ez történt velem Magyarországon, és ezt érzem itt is. Eddig pozitívak a visszajelzések a játékosok és a stáb részéről egyaránt.”

Pernyész fiatal kora ellenére Konferencialiga-szereplő csapat munkáját segíti, mégsem gondolja, hogy már „készen” lenne. A videóelemzés fortélyait elsősorban munka közben sajátította el, az MLSZ-nél elvégezte a Grassroots- és a C-licences edzőképzést, következő lépésként pedig a B-licencet tervezi megszerezni. Abban biztos, hogy ezen a területen a gyakorlatot semmilyen tanfolyam sem helyettesítheti.

„Ha valaki szeretne elindulni ebben a szakmában, azt tanácsolnám neki, hogy egyszerűen kezdje el csinálni – teljesen mindegy, milyen szinten, mert csak a munkával jön meg az a tapasztalat, ami igazán sokat ér. Természetesen a tanfolyamok és a folyamatos önképzés elengedhetetlen a fejlődéshez, azonban a tudás jelentős részére tapasztalat útján lehet szert tenni. Emellett óriási szerencse, ha vannak melletted olyanok is, akik kegyetlen őszinteséggel mutatják meg a helyes irányt. Ha visszanézem az első elemzéseimet, a fejemet fogom, milyen felületesek voltak, ha viszont melléjük teszem azt, amit most csinálok, pontosan látszik, mennyit lehet fejlődni néhány év alatt.”