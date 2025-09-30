Tekvandó: minden napra jut magyar versenyző a vb-n

Nagy reményekkel vág neki a kínai Vuhsziban október 24-től 30-ig tartó világbajnokságnak a magyar tekvandó-válogatott. A rekordnagyságú, nyolcfős keretben ott van az olimpiai bajnok Márton Viviana, ikertestvére, az 57 kg-ban két évvel ezelőtt világbajnokságot nyerő Márton Luana, a 2022-es vb-győztes és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely, az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca, a Grand Prix-döntőt nyerő Józsa Levente, az Európa-játékok bronzérmese, Bailey Kelen, az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely, valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál aranyérmese, Salim Kamilah képviseli a magyar színeket október végén Kínában.

TEKVANDÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, VUHSZI

A magyarok programja

Október 24.: Patakfalvy Luca (-57 kg)

Október 25.: Salim Omar Gergely (-63 kg)

Október 26.: Bailey Kelen (-87 kg)

Október 27.: Salim Kamilah (-46 kg)

Október 28.: Márton Luana (-67 kg)

Október 29.: Márton Viviana (-62 kg), Salim Sharif Gergely (-58 kg)

Október 30.: Józsa Levente (-74 kg)

A verseny helyszínén az időeltolódás Magyarországhoz képest +6 óra. A világbajnokság előtt tartja tisztújító közgyűlését a Tekvandó-világszövetség.