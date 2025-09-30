Nemzeti Sportrádió

Tekvandó: minden napra jut magyar versenyző a vb-n

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 09:45
null
Olimpiai bajnoknőnk, Márton Viviana is ott lesz a kínai tekvandó-vb-n (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Salim Omar Gergely Márton Luana tekvondó tekvondó-vb Márton Viviana
A kínai Vuhszi ad otthont az idei felnőtt tekvandó-világbajnokságnak október 24-től 30-ig, vb-re soha ilyen erős és népes magyar csapat még nem utazott. A küldöttségben ott lesz olimpiai bajnokunk, Márton Viviana, valamint két világbajnokunk, Márton Luana és Salim Omar Gergely is – adta hírül a sportági szövetség.

Nagy reményekkel vág neki a kínai Vuhsziban október 24-től 30-ig tartó világbajnokságnak a magyar tekvandó-válogatott. A rekordnagyságú, nyolcfős keretben ott van az olimpiai bajnok Márton Viviana, ikertestvére, az 57 kg-ban két évvel ezelőtt világbajnokságot nyerő Márton Luana, a 2022-es vb-győztes és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely, az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca, a Grand Prix-döntőt nyerő Józsa Levente, az Európa-játékok bronzérmese, Bailey Kelen, az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely, valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál aranyérmese, Salim Kamilah képviseli a magyar színeket október végén Kínában.

TEKVANDÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, VUHSZI
A magyarok programja
Október 24.: Patakfalvy Luca (-57 kg)
Október 25.: Salim Omar Gergely (-63 kg)
Október 26.: Bailey Kelen (-87 kg)
Október 27.: Salim Kamilah (-46 kg)
Október 28.: Márton Luana (-67 kg)
Október 29.: Márton Viviana (-62 kg), Salim Sharif Gergely (-58 kg)
Október 30.: Józsa Levente (-74 kg)

A verseny helyszínén az időeltolódás Magyarországhoz képest +6 óra. A világbajnokság előtt tartja tisztújító közgyűlését a Tekvandó-világszövetség.

 

Salim Omar Gergely Márton Luana tekvondó tekvondó-vb Márton Viviana
Legfrissebb hírek

Tekvandó: négy érmet szereztek a magyarok Lengyelországban

Egyéb egyéni
2025.09.21. 20:39

Tékvandó: Márton Viviana nyerte a Német Opent

Egyéb egyéni
2025.09.15. 11:47

A tekvandós Salim család két éremmel gazdagodott

Egyéb egyéni
2025.08.17. 13:20

Doppingvétség miatt két évig nem versenyezhet a kétszeres olimpiai bajnok üzbég tekvondós

Egyéb egyéni
2025.07.12. 13:03

Teher nélkül készülnek a tekvandó-vb-re a Márton ikrek

Egyéb egyéni
2025.07.07. 19:48

Márton Viviana ötödik lett a Grand Prix Challenge-en

Egyéb egyéni
2025.06.15. 21:18

Tekvandó: Salim Kamilah bronzérmes az Elnök-kupán

Egyéb egyéni
2025.05.18. 21:51

Tekvandó: Salim Omar Gergely aranyérmes a svéd bajnokságban

Egyéb egyéni
2025.05.06. 08:34
Ezek is érdekelhetik