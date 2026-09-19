Nemzeti Sportrádió

Szlovén elnöke van a sílövők világszövetségének

2026.09.19. 11:51
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Tim Farcnik (jobbra) az IBU kongresszusán (Fotó: IBU)
Címkék
biatlon sílövészet IBU
A szlovén Tim Farcnikot, a végrehajtó bizottság tagját választották meg a Nemzetközi Biatlonszövetség (IBU) új elnökévé.

A tisztújításra a németországi Berchtesgadenben megrendezett kongresszuson került sor.

Az IBU honlapjának híre szerint a 46 éves Farcnik volt az egyetlen jelölt a posztra. A 72 esztendős svéd Olle Dahlint váltja, aki 2018 óta vezette a sílövők világszövetségét, és miután két cikluson át elnök volt, a szabályok szerint nem indulhatott újra.

 

biatlon sílövészet IBU
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