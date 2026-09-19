Szlovén elnöke van a sílövők világszövetségének

A tisztújításra a németországi Berchtesgadenben megrendezett kongresszuson került sor.

Az IBU honlapjának híre szerint a 46 éves Farcnik volt az egyetlen jelölt a posztra. A 72 esztendős svéd Olle Dahlint váltja, aki 2018 óta vezette a sílövők világszövetségét, és miután két cikluson át elnök volt, a szabályok szerint nem indulhatott újra.