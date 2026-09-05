Nemzeti Sportrádió

Tekvandó: Salim Kamilah kilencedik lett Mudzsuban

MTI MTI
2026.09.05. 11:13
null
Salim Kamilah (balra) az első meccsét megnyerte, a másodikon kikapott Mudzsuban (Fotó: archív)
Címkék
Salim Kamilah tekvondó Grand Prix tekvondó
A magyar tekvandósok közül elsőként fellépő Salim Kamilah a 9. helyen végzett a dél-koreai Mudzsuban zajló Grand Prix-versenyen.

 

A Los Angelesben élő, az MTK klubszíneit viselő 17 éves Európa-bajnok, Salim Kamilah a nyolcaddöntőig jutott a 49 kilósok súlycsoportjában, miután egy japán riválisán túllépve a folytatásban három menetben alulmaradt a hazai Kim Hjanggival szemben – derül ki a a hazai sportági szövetség honlapjának szombati beszámolójából.

A GP-viadalon a sportág legjobbjai szerepelnek, a magyar válogatottat hatan alkotják, köztük az olimpiai bajnok Márton Viviana (67 kg), és a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely (68 kg). Előbbi vasárnap, utóbbi hétfőn lép küzdőtérre.

 

Salim Kamilah tekvondó Grand Prix tekvondó
Legfrissebb hírek

Már a legjobb 32 között búcsúzott az olimpiai bajnok Márton Viviana a női tekvandó-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2026.08.28. 11:21

Tekvondó: utánpótláskorúak a felnőtt női vb-n

Utánpótlássport
2026.08.27. 16:58

Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.26. 08:40

Nem az olimpia a legfontosabb, hanem hogy jól érezzék magukat a gyerekek – ez Salim Gergely filozófiája

Egyéb egyéni
2026.07.14. 10:00

Tekvandó: itthon készülnek a Salim testvérek az idény folytatására

Egyéb egyéni
2026.07.13. 21:39

Tekvandó: Salim Kamilah Európa-bajnok, Márton Luana ezüstérmes Münchenben

Egyéb egyéni
2026.05.11. 18:36

Salim Kamilah és Márton Luana is döntőbe jutott a tekvandó Eb-n

Egyéb egyéni
2026.05.11. 16:10

Márton Viviana vezeti az olimpiai ranglistát

Egyéb egyéni
2026.04.05. 12:27