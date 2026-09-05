Tekvandó: Salim Kamilah kilencedik lett Mudzsuban
A magyar tekvandósok közül elsőként fellépő Salim Kamilah a 9. helyen végzett a dél-koreai Mudzsuban zajló Grand Prix-versenyen.
A Los Angelesben élő, az MTK klubszíneit viselő 17 éves Európa-bajnok, Salim Kamilah a nyolcaddöntőig jutott a 49 kilósok súlycsoportjában, miután egy japán riválisán túllépve a folytatásban három menetben alulmaradt a hazai Kim Hjanggival szemben – derül ki a a hazai sportági szövetség honlapjának szombati beszámolójából.
A GP-viadalon a sportág legjobbjai szerepelnek, a magyar válogatottat hatan alkotják, köztük az olimpiai bajnok Márton Viviana (67 kg), és a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely (68 kg). Előbbi vasárnap, utóbbi hétfőn lép küzdőtérre.
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