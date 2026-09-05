Tekvandó: Salim Kamilah kilencedik lett Mudzsuban

A Los Angelesben élő, az MTK klubszíneit viselő 17 éves Európa-bajnok, Salim Kamilah a nyolcaddöntőig jutott a 49 kilósok súlycsoportjában, miután egy japán riválisán túllépve a folytatásban három menetben alulmaradt a hazai Kim Hjanggival szemben – derül ki a a hazai sportági szövetség honlapjának szombati beszámolójából.

A GP-viadalon a sportág legjobbjai szerepelnek, a magyar válogatottat hatan alkotják, köztük az olimpiai bajnok Márton Viviana (67 kg), és a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely (68 kg). Előbbi vasárnap, utóbbi hétfőn lép küzdőtérre.