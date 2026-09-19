Világrekord: egy férfi 14.7 kilométert tett meg egy Pozsony felett kifeszített kötélen

Az amerikai eredetű extrém sport észt világbajnoka, a 100 méter magasságban kifeszített, 666 méter hosszú és 1.9 centiméter széles – hivatalos elnevezésén – „rugalmas hevederen” tette meg a távot. A sikeres rekordkísérlet, amely a „Pirkadattól alkonyatig” nevet kapta, péntek reggel negyed nyolckor kezdődött, majd az esti órákban ért véget, és sajtóbeszámolók szerint több ezer néző követte végig.

Fotó: Körkép/Facebook

A most 34 esztendős, háromszoros világbajnok észt sportoló még 18 éves korában kezdte művelni a slackline extrém sportot, ő volt az első, aki a kötélen dupla hátra szaltót tudott végrehajtani. Azóta több extrém teljesítménye is növelte a hírnevét, ezek egyike, hogy elsőként gyalogolt át az Ázsiát Európától elválasztó Boszporusz tengerszoros felett kötélen.

A slackline egy a kötéltánchoz hasonlítható, vélhetően annak alapján kialakult extrém sport, amelynek létrejöttét a múlt század hetvenes éveinek végére teszik és két amerikai sziklamászónak, Adam Grosowskynak és Jeff Ellingtonnak tulajdonítják, akik diákként kifeszített sodort köteleken kezdtek járkálni Washingtonban.