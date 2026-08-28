Nemzeti Sportrádió

Már a legjobb 32 között búcsúzott az olimpiai bajnok Márton Viviana a női tekvandó-világbajnokságon

2026.08.28. 11:21
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Márton Viviana már a legjobb 32 között búcsúzott (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)
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Salim Kamilah tekvondó tekvondó-vb Márton Viviana
Az olimpiai bajnok és címvédő Márton Viviana váratlan vereségével indult a tekvandósok harmadik női világbajnoksága a kínai Tajjüanban.

A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon győztes magyar versenyző a pénteki nyitó napon mint negyedik kiemelt erőnyerőként kezdett a 62 kilogrammos kategóriában, s első meccsét a legjobb 16 közé jutásért vívta. Ellenfélnek hazai versenyzőt kapott, és Taj Cung-jüan – derült ki a magyar szövetség honlapjának beszámolójából – szoros csatában nyerte az első menetet. A másodikban a 20 éves Márton egyenlített, a harmadik két percben azonban megint a kínai bizonyult jobbnak, s lépett tovább a nyolcaddöntőbe, míg a magyar tekvandós búcsúzott.

A másik pénteki magyar induló, a 17 éves Salim Kamilah – súlycsoportjának harmadik kiemeltjeként – győztes mérkőzésen mutatkozott be: az üzbég Madina Sonijozovát 2:0-ra verte, ez pedig a 16 közé jutást jelentette számára a 46 kilósok között. A folytatás azonban neki sem sikerült, az idei felnőtt Európa-bajnok, korábbi korosztályos Eb-győztes a kínai Vang Si-jivel csapott össze, aki két menetben nyert, s ment tovább, míg a magyar tekvandós kilencedikként végzett.

A csapat további két tagja egyformán a vasárnapi záró napon lép pástra: Viviana ikertestvére, a szintén címvédőként rajtoló Márton Luana a 67, az idei Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca pedig az 57 kg-osok mezőnyében próbál szerencsét.

 

Salim Kamilah tekvondó tekvondó-vb Márton Viviana
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