Kimondani könnyű: nem szabad gólt kapni…

Hat gólt hozott az előző fordulóban a Paksi FC–DVSC mérkőzés, azonban nem olyan elosztásban, mint azt a hazai szimpatizánsok remélték. A Loki már a 21. percben két góllal vezetett Szendrei Ákos találataival (aki nem mellesleg a paksiaknál nevelkedett, és a nyáron igazolt Debrecenbe), és annak ellenére nyert 4–2-re, hogy a házigazda legalább annyi lehetőséget dolgozott ki, mint ellenfele, és a játék inkább a vendégek kapuja előtt zajlott. A Paks futballjára Bognár György irányítása alatt mindig is jellemző volt, hogy sok gólt szerez, de sokat is kap, nincs ez másként ebben az idényben sem, ám mindenki tisztában van vele, az előrelépéshez az eddig mutatottnál stabilabb védekezésre van szükség.

„Érdekes, de a DVSC elleni találkozó első félidejében nem éreztem, hogy nagyobb baj lenne a játékunkkal, mégis kaptunk három gólt, szóval mégsem voltunk rendben… – mondta a paksiak védője, Vas Gábor. – Nulla egynél és egy kettőnél is ziccert hagytunk ki, az előző idényben egy ilyen félidő után biztosan előnnyel mentünk volna a szünetre, most pedig két góllal vezetett az ellenfél. A második félidőben belső védőként szinte végig a Loki térfelén voltam, folyamatosan támadtunk, és bár nem voltak akkora helyzeteink, mint az elsőben, rengeteget lőttünk kapura. A mi játékunk egyik sajátossága, hogy ellenünk többször vezethet kontraakciót a rivális, mint egy zártabban védekező csapattal szemben, ám ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk hátul megakadályozni a gólszerzését. Persze, ehhez folyamatosan ki kell segíteni egymást, mint ahogy például az Újpest ellen csináltuk. Azon a meccsen kispados voltam, de már az első pillanattól érződött, ha kapunk is gólt, maximum egyet, és nem lehet kérdés, otthon tartjuk a három pontot.”

Javítási lehetőséget a Kisvárda elleni bajnoki kínál, nem állítható, hogy egyszerű, de azt sem, hogy megoldhatatlan feladat. Tavaly a bajnokság első körében a Paks 5–1-re nyert a Várkerti Stadionban, aztán hazai pályán megint öt gólt szerezve 5–3-ra győzött, ugyanakkor a legutóbbi egymás elleni összecsapásukon a Kisvárda a 2–1-es győzelmének köszönhetően otthon tartotta a pontokat.

„Hogy jó eredményt érjünk el Kisvárdán, nagyon stabil csapatjátékra van szükség, sokat jelentene, ha sikerülne megszerezni a vezetést, ugyanis hátrányból nagyon nehéz fordítani – mondta még a huszonhárom esztendős paksi labdarúgó. – A forduló után szünet lesz a bajnokságban, csak három hét múlva játszunk újra, szóval hosszú ideig nem lehet majd javítani. Persze, ha nem így lenne, akkor is nyerni akarnánk. Meglehetősen egyben van még a mezőny, bennünk van, hogy két-három mérkőzést sorozatban megnyerünk, azon leszünk, hogy Kisvárdán megtegyük ehhez az első lépést.”

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)